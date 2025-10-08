На 8 октомври е родена Бела Торн. Тя е актриса и певица, пробила със сериала „Shake It Up“. Тя получава награда „Vision“ и поставя рекорд с над 1 млн. долара за 24 часа.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Бела Торн. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Очертават се проблеми отново в личните отношения. Бъдете търпеливи и не питайте брачния си партньор за неща, за които не иска да ви отговори. Любимите ви са огорчени от непрекъсната ви заетост и нежеланието ви да се отдадете на сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Наясно сте, че ако са ви изневерили няма да простите и ще приключите веднага отношенията с интимния си партньор, но ако вие сте залитнали встрани ще търсите начин да получите прошка. Сексът е от огромно значение за вас и за отношенията ви, но се отдайте на сексуални удоволствия, само ако чувствата ви са споделени.

БЛИЗНАЦИ

Любимите ви хора са изпълнени с очакване за романтични мигове и приятни изживявания. Не ги лишавайте от тях. Вечерта си останете у дома и се отдайте на сексуални удоволствия, след които ще се почувствате преродени.

РАК

Отношенията в семейството ви са хармонични. Не ги съсипвайте с ината си и нежеланието да сте в хармония с половинката си! Любимите ви хора се надяват, че вечерта ще се усамотите и ще се отдадете на сексуални изживявания.

ЛЪВ

Семейството ви е недоволно от отсъствието ви вечерта, но ще се наложи да прояви разбиране, защото то е важно и за бъдещите ви професионални успехи. След като се приберете, дори и ако сте изтощени, не пропускайте сексуалните удоволствия, за да си спестите разправията с интимния ви партньор.

ДЕВА

Не пренасяйте лошото си настроение от работното място в семейството и на среща с партньора си. Вечерта се постарайте да не спорите с любимите си, ако имате намерение да ги приласкаете за сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Близките ви и брачния ви партньор очакват да сте заедно вечерта, мили жени. Отдайте се на чувствата си. Любимите ви са подготвили приятна романтична вечеря, гарнирана и със сексуални удоволствия, които не трябва да пропускате.

СКОРПИОН

Не допускайте агресията да премине и в отношенията с любимите ви, които не са заслужили с нищо лошото ви отношение. Ако не сте се освободили от агресивната си нагласа, по-добре се откажете от сексуалните удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Не се надявайте на среща с дългоочакваната голяма любов, ако сте изживели скорошна раздяла. Още не сте в състояние да преценявате правилно новите си познати. Сексуалните мигове ще ви доставят удоволствие, ако срещнете взаимност в чувствата и не сте се отдалечите с усещането че сте неразбрани.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Отдайте се на чувствата си и не пренебрегвайте романтичните мигове тази вечер. Може да пропуснете сексуалните удоволствия, единствено, ако те са насилие над волята ви, за да не разочаровате интимната си половинка.

ВОДОЛЕЙ

Брачната ви половинка се старае да се съобрази с вашите задължения, но сте длъжни да намерите време и за интимни мигове и разговори със семейството си. Сексът ще ви зареди с отлично настроение и ще влее във вас нови сили.

РИБИ

Радвате се на успех в личните отношения, но се пазете да не предизвикате ревност заради неочаквано впечатляващо запознанство. От вас зависи дали ще изживеете незабравими сексуални мигове с интимната си половинка или ще решите да изневерите.

