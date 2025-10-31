На 31 октомври 2025 г. имате шанс за съдбовни срещи, особено ако сте от зодиите, които търсят нова любов или пътуване. Финансово е благоприятно време за договори, обвързани със стойност, но бъдете смели, за да поискате по-добро заплащане и да заявите ясно намеренията си.

Хороскопът на Алена за 31 октомври 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Възможни са емоционални изблици, скандали с любимия човек и срив в отношенията. От вас зависи да ги избегнете. Сексуалните ви живот не ви задоволява, защото се чувствате пренебрегнати и рядко се отдавате на интимни мигове, заради тлеещата у вас безпричинна обида.

ТЕЛЕЦ

Не бива да искате от партньора си повече от това, което може да ви даде. Сексуалните ви отношения изискват да промените поведението си и да се съобразите с желанията на половинката си в леглото.

БЛИЗНАЦИ

Вечерта е възможен неочакван конфликт у дома, който бързо ще бъде разрешен във ваша полза, ако убедите брачния си партньор в чувствата си. Днес не сте в настроение за сексуални удоволствия, но именно те ще ви помогнат да се разтоварите от напрежението.

РАК

Новите любовни връзки няма да ви донесат нищо друго освен разочарования. Подредете дома си. Не се сърдете, ако любимите ви хора проявят каприз и не желаят да отговорят на предложението ви за сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Запознанство в романтична обстановка не е причина да градите веднага планове за съвместно бъдеще, защото не сте срещнали подходящия партньор. При семейните жени изневярата е причина за проблеми в семейството. Не вярват на чувствата ви.

ДЕВА

Не бъркайте любовта с привличането основано на общи интелектуални стремежи, защото след време може да се окажете обвързани с неподходящ партньор и да съжалявате, че вреди и на професионалните ви стремежи.

ВЕЗНИ

След напрегнатия работен ден, вечерта очаквайте романтично приключение. Ще срещнете хора, сред които може да се окаже вашия спътник в живота. Не бързайте с интимните мигове.

СКОРПИОН

Напрежението през деня ще се отрази на отношенията ви в семейството и с любимите ви хора. Рискувате да ги отдалечите от себе си. Постарайте се вечерта да прекарате повече време с тях. Не ги разочаровайте.

СТРЕЛЕЦ

Денят ви е напрегнат. Вечерта очаквайте проблеми в семейството или с любимите хора. Не проявявайте капризи и липса на желание да ги изслушате. Сексуалните контакти трябва да са по взаимно желание, а не насила изпросени от вас. По-добре ги отложете.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Не пречупвайте чувствата си през материалните си стремежи, защото ще обидите и отдалечите интимните си партньори. Ако сексуалното удоволствие е с цел да получите нещо, приемете, че ще сексът с партньора ви няма да му достави удоволствие.

ВОДОЛЕЙ

Емоцията ви пречи да сте мили и да показвате чувствата си без импулсивност и агресия. Рискувате да отблъснете любимите си хора. Стремежът ви да вкарате непременно интимния си партньор в леглото, за да докажете колко сте сексапилни, е във ваша вреда.

РИБИ

Неочаквана разправия в семейството ви ще се превърне в скандал с размяна на взаимни обиди, които ще наранят и вас и партньора ви. Естествено е чувствата ви да охладнеят. Не се надявайте на сдобряване в леглото, както се случва често в семейството ви. По-добре се откажете от секса.

