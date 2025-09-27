На 27 септември е родена Гуинет Полтроу. Тя е носителка на „Оскар“ и „Златен глобус“ за филма „Влюбеният Шекспир“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Гуинет Полтроу. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Неприятели ще се опитат да ви съсипят на личните отношения. Бъдете подготвени и не реагирайте по женски импулсивно и с обидни думи. Отговорете на удара със спокойствие и не се дистанцирайте от любимите си, за да не се лишите от сексуални мигове.

ТЕЛЕЦ

Бъдете отговорни към личните си отношения и не се поддавайте на желанието да работите и вечерта. Сексуалните ви отношения са нестабилни. Преценете дали причината не е в несходството в характерите с интимния ви партньор.

БЛИЗНАЦИ

Вечерта задължително създайте хармония в семейните си отношения, вместо да се инатите и да ги обтягате още повече. Не се лишавайте от желаните сексуални мигове с вашия партньор.

РАК

Ако имате проблеми в личните отношения, направете всичко възможно вечерта да ги изясните. Възвърнете хармонията в живота си, ако не искате да се лишите от подкрепата на партньора си и от сексуалните удоволствия.

ЛЪВ

Отношенията в семейството ви са хармонични, но само ако овладеете обострената си чувствителност и не ги обиждате. От вас зависи да избегнете поредния скандал, който ще ви отдалечи от мечтата за интимни мигове и сексуални наслади.

ДЕВА

Късметът днес може да ви изневери най-вече в любовта, ако решите да прекалите със самохвалството си. Интимният ви партньор е неприятно изненадан от отказът ви от интимни мигове. Веднага ще реши, че сте изневерили.

ВЕЗНИ

Прекалили сте с изискванията си към вашия съпруг. Сърдете се на себе си, че отказва да разговаря с вас, защото вашата заетост не е причина да ви прислужва у дома. Не е изключено да се разминете със сексуалните мигове заради ината ви и нежеланието да се извините.

СКОРПИОН

Не проявявайте агресия в поведението си към вашите близки, за да не ги отдалечите от себе си. Вечерта си останете у дома и се отдайте на бездействие. Умората през деня не е причина да се лишавате от сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Не сте уверени в чувствата на съпруга си и обмисляте раздяла. Внимавайте, защото със сигурност ще съжалявате за решението си. Не допускайте сексуален контакт, ако сте обтегнали отношенията си необратимо, защото може да се окаже с последици, блокиращи възможността за раздяла.

КОЗИРОГ

Вечерта си създайте приятни емоции. Предпазвайте се от конфликти с любимите си хора. Не съсипвайте възвърнатата хармония в отношенията си и не се лишавайте от сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Позволете на семейството си да ви изненада с романтична вечеря, въпреки че обикновено готвите вие. Сексуалните удоволствия са другата приятна изненада. Здравето ви се стабилизира. Избягвайте стреса.

РИБИ

Влюбени сте в интимния си партньор, но нещо ви пречи да се съгласите на брак. Причината за притесненията ви в леглото е липсата на хармония в сексуалните ви желания, но е добре да не правите крайни изводи, ако не сте се опознали добре.

