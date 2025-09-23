На 23 септември е роден Милко Калайджиев. Той е един от най-известните изпълнители в попфолка и фолклора у нас.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Милко Калайджиев. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Не е изключено днес да срещнете по ваше мнение подходящия партньор. Привличането не е гаранция за щастливо бъдеще. Опознайте се, но това не се случва за една вечер. Не избързвайте със сексуалните удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Не позволявайте на емоцията да ви попречи както на работното място, така и в личните отношения. Не създавайте проблеми в семейството си. Изневярата на партньора си тълкувайте като бунт срещу вашето поведение и заради липса на чести сексуални контакти.

БЛИЗНАЦИ

Запазете спокойствие при общуването с вашите роднини, които се опитват да ви дадат добронамерени съвети. Не спорете с тях, защото ще ги обидите. Не им се сърдете, че не ви разбират. Не сте съгласни да промените навиците си в леглото и ще се лишите от сексуалните удоволствия.

РАК

Заетостта ви ще изнерви близките ви и ще ви създаде неприятности, ако не сте се справили със семейните си задължения преди да седнете на семейна вечеря. Не ги разочаровайте. Извинете им се и се отдайте на романтични мигове и сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Бъдете критични към собствените си недостатъци. Не ви съветвам вечерта да прекалявате с изискванията към партньора си, дори и ако не е изпълнил дадено обещание. Бъдете внимателни и грижовни, за да не се лишите от секс.

ДЕВА

Имате усещането, че ви липсва любовта на интимната половинка. Причината е в съмнението и че отново изневерявате. Ако сте допуснали грешката да флиртувате пред очите на партньора или на съседите си ще се разминете със сексуалните удоволствия.

ВЕЗНИ

Днес бъдете отговорни. Предупреждавам ви за проблеми в личните отношения заради нежеланието ви за компромиси. Сексуалните удоволствия ще ви подминат, ако не сте съхранили добрия тон в отношенията си.

СКОРПИОН

Не закъснявайте много, за да не изнервите близките си, особено ако сте обещали вечерта да отидете на заведение. Сексуалните удоволствия ще ви заредят със сили, ако не са свързани с изневяра, която никак няма да се хареса и на любимия ви.

СТРЕЛЕЦ

Чувствата ви към вашите половинки са по-силни от всякога. Постарайте се да си възвърнете хармонията. От вашето поведение зависи дали ще дистанцирате интимния си партньор или ще се отдадете на интимни мигове и сексуални удоволствия.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Стремежът ви да сте водещи и вашата самоувереност ще са причина да сте неразбрани от близки си роднини. Сексуалните ви отношения не ви задоволяват, но вината е във вашето поведение и невъзможност да кажете какво точно очаквате от партньорите си.

ВОДОЛЕЙ

Конфликти в семейството ще съсипят настроението ви вечерта, ако не се овладеете. Неподходяща покупка е причина за проблема. Очаква ви романтично запознанство. Не бързайте да се впускате в сексуални удоволствия.

РИБИ

След работа, ако имате потребност, се усамотете. Не позволявайте емоцията да ви подтикне да се карате с близките си без причина. Няма защо да вините брачния си партньор за липсата на секс, ако сте изневерили и са ви разкрили.

