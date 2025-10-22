На 22 октомври е родена Катрин Деньов. Тя е легендарна френска актриса, символ на елегантност и мистериозна женственост.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Катрин Деньов.

ОВЕН

Вечерта се отдайте на чувствата си и на любимите си хора. Не сте настроени за интимни мигове и сексуални изживявания, защото сте разочаровани от поведението на интимния си партньор.

ТЕЛЕЦ

Радвате се на стабилност в семейния живот и хармония в интимните отношения. Въпреки това не пропускайте да показвате чувствата си. Сексуалните отношения започват да ви изнервят, защото мислите, че не сте единствените интимни партньорки на любимия.

БЛИЗНАЦИ

Прекалените емоции в семейството ви, които ви лишават от личната ви свобода, са причината за желанието ви да изневерите. Не сте готови да простите обидите и да се отдадете на сексуални удоволствия.

РАК

Очаквайте щастие и успехи с брачната половинка, а също бременност, която ще ви дари мечтаното раждане на дете в семейството. Сексуалният ви живот се нормализира. Постарайте се да не проявявате агресия в леглото.

ЛЪВ

Вечерта сте изнервени и обидени най-вече на партньора си, въпреки че не е виновен за нищо. Естествено това е повод да се откажете от секса, но дали решението ви е правилно, ще разберете в следващите дни.

ДЕВА

Не пропускайте да уговорите романтична среща. Семейните жени да създадат романтична обстановка у дома. Вечерта се отдайте на чувствата си и без задръжки на желани сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Разрешете още сутринта семейните си проблеми. Сексуалните контакти може и да не ви доставят очакваното удоволствие, ако не сте изяснили недоразуменията с интимната си половинка.

СКОРПИОН

Причината за изневярата на партньора ви, мили дами, е в тях самите и ще им създаде проблеми, а вас ще разочарова и отдалечи, ако я допуснат. Бързо ще съжалят, че са затръшнали вратата към стабилните си интимни отношения.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете честни и искрени в отношенията си. Вечерта останете със семейството си и с интимната си половинка. Семейните жени могат да се отдадат на желани сексуални удоволствия, но трябва да знаят, че е възможно лесно зачеване.



КОЗИРОГ

Почивайте с близките си и с любимите си хора, ако имате тази възможност. Не се надявайте на сексуални мигове, ако имате до себе си партньори, които са разстроени от свои преживявания.

ВОДОЛЕЙ

Не изневерявайте! Не се колебайте да докажете, че обичате до полуда любимите си хора. След вечеря се усамотете, отдайте се на чувствата си и си подарете незабравими интимни мигове.

РИБИ

Не разочаровайте любимите си хора и бъдете с тях. Направете всичко възможност да се почувстват щастливи. Сексът в този ден може да окаже негативно влияние на настроението ви, защото сте разсеяни и без желание за интимност.

