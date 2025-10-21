На 21 октомври е родена Ким Кардашиян. Тя е американска телевизионна звезда, бизнесдама и моден икона, превърнала личния си живот в глобална марка чрез риалити формата „Keeping Up with the Kardashians“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Ким Кардашиян. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Вечерта не са изключени проблеми с брачния или интимен партньор. Поведението ви в последните дни създава впечатление, че сте изневерили. Ако имате намерение да се разделяте с интимните си партньори, се откажете от сексуалните удоволствия.

ТЕЛЕЦ

След обяд се пазете от интриги и клюки, които искат да докажат, че мамите интимната си половинка. Вечерта си създайте романтична обстановка, поговорете откровено за случилото се и се отдайте на сексуални изживявания.

БЛИЗНАЦИ

Няма да липсват и разправии в семейството ви, заради нервност, която трудно прикривате. Семейните и сериозно обвързаните могат да се разтоварят от напрежението, като се отдадат на сексуални удоволствия.

РАК

Усложненията в семейните отношения са породени от нежеланието ви да проявите разбиране към близките си. Интимният ви живот и в този ден е проблемен. Сексуалните ви отношения са в противоречие с очакванията ви и за съжаление с изискванията ви към интимните ви половинки.

ЛЪВ

Личните ви отношения са стабилни, но ако предишния ден сте се изкушили да флиртувате и днес продължите, проблемите ви са сигурни. Не бъдете критични към брачния си партньор, ако с това поведение целите да му попречите да се съмнява с чувствата ви.

ДЕВА

Несемейните жени да очакват предложение за брак, което ще ги ощастливи. В семействата без деца може да бъде заченато бебе. Сексуалният ви живот изисква да сте предпазливи, за да не си създадете проблеми с партньора си, ако не сте сигурни в чувствата си.

ВЕЗНИ

Не е изключена разправия с любимите ви хора. Причината е поредното отсъствие от дома, след като сте уговорили романтична среща или вечеря. Дори и ако закъснеете, изпълнете даденото обещание, а след това си подарете взаимни мигове на сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Мечтаете за идеални отношения с партньор, който е ваша стара интимна връзка. Сексуалните ви отношения може да са били прекрасни, но сега нещата са се променили.

СТРЕЛЕЦ

Не пропускайте вечерта да поговорите с любимите ви хора, да разберете какви са желанията им. Запознанствата в личен план и прибързаните сексуални контакти не са желателни, защото ще ви разочароват.

КОЗИРОГ

Вечерта си останете у дома. Поканете си гости или вие отидете при компания, която ви е приятна. Сексуалният ви живот изобщо не отговаря на представите ви за интимна близост. Обмисляте дори раздялата си.

ВОДОЛЕЙ

Денят е идеален за приключения. Срещата с интимната половинка и усамотяването с брачните ви партньори ще ви дарят приятни мигове. Взаимното желание за сексуални удоволствия е още по-пълноценно, ако имате до себе си роден в Телец.

РИБИ

Ваша стара интимна връзка се опитва да съсипе бракът ви. Дразни се от прекалената ви привързаност към брачния ви партньор. Опитите за сближаване и сексуалното му желание могат да се окажат причина за развода ви.

