На 20 октомври е роден Виктор Калев. Той е един от най-обичаните български комици и актьори, известен с невероятния си талант да се превъплъщава в различни образи.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Виктор Калев. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Възможни са усложнения в личния живот или любовни разочарования. Не се впускайте импулсивно в нова романтична връзка. Не си позволявайте сексуални забежки извън семейството, защото вечерта няма да сте във форма в леглото и ще ви разкрият.

ТЕЛЕЦ

В личният живот може да настъпи охлаждане на чувствата, заради недоразумения с интимната ви половинка и да попречи да бъдете щастливи в любовта. Имате възможност да си създадете условия за спокойни интимни мигове и здравословен секс.

БЛИЗНАЦИ

Ревността ви е надхвърлила позволените граници и ви пречи да прецените правилно чувствата си. Не сте единствените, които се отдават на сексуални изживявания със случайни партньори, но днес те ви гарантират инфекции и болести.

РАК

Влюбени сте, но и сте неуверени в чувствата си. Отново рискувате да изневерите, за да изпитате силата им, но ще си навредите, мили жени. Ако изневярата се състои само в обяд или вечеря, не е фатално, но не си позволявайте сексуален контакт.

ЛЪВ

Очаквайте нови запознанства и неочаквани и незабравими романтични приключения. Семейните жени да не изневеряват. Желанието за сексуални наслади с друг партньор е повод за неразрешими проблеми с брачния партньор.

ДЕВА

В интимните отношения се радвате на приятни изживявания. Не допускайте ревност или интриги да съсипят хармонията помежду ви. Въпреки, че сте уморени от напрегнатия работен ден, сексът ще ви помогне да се възстановите бързо.

ВЕЗНИ

Не споделяйте с околните любовта си, за да не изживеете разочарование заради опитите на неприятели да блокират личния ви живот. Не пропускайте да докажете на любимия си, че сексуалният ви живот е удоволствие за вас.

СКОРПИОН

Денят е благоприятен за вас, скъпи жени. Съдбата им обещава нови романтични запознанства. Опитайте се да изгладите отношенията си с любимите си хора, особено ако снощи сте получили отказ за сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Ако сте решили да сключвате брак по сметка, днес можете да срещнете подходящия партньор. Помислете си дали това е мечтаното от вас щастие. За да сте сигурни, че ще впечатлите сексуалните си партньори, се съобразявайте с желанията им в леглото.

КОЗИРОГ

Прибързаността в разговорите с любимите ви хора е причина за неразбирателство. Не са уверени в чувствата ви и искат да се разделите. Няма да сте готови за сексуални удоволствия вечерта, а това е още един повод за разправия. По-добре не ги пропускайте.

ВОДОЛЕЙ

Пазете се от влиянието на ваши близки, които искат на всяка цена да ви подтикнат към нови запознанства. Не одобряват интимната ви връзка. Опитите им да ви обвържат с нежелан от вас партньор ви депресират.

РИБИ

В разговорите с любимите ви хора не трябва да се прокрадват и най-малките съмнения за изневяра. Не ревнувайте без причина. Не се колебайте да докажете колко сте всеотдайни в чувствата си и си доставете незабравими сексуални наслади.

