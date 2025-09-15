На 15 септември е роден принц Хари. След брака си с американската актриса Меган Маркъл той се отказа от кралските задължения и се установи в САЩ.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден принц Хари. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Не са изключени проблеми в личния живот, ако сте семейни заради вашата заетост. Ако не сте семейни, защото новото ви романтично увлечение може да се окаже разочароващо. Не бързайте да се отдавате на сексуални удоволствия, ако не сте уверени в чувствата си.

ТЕЛЕЦ

Нежеланието ви да разберете партньорите си е причината за раздразнителност и агресивно поведение и ще предизвика сериозни конфликти в семейството ви. Не се поддавайте на провокациите на близките си, проявяващи ревността си, целящи да ви ядосат.

БЛИЗНАЦИ

Рискът от проблеми в личните отношение съществува, ако закъснеете за уговорената среща. Не се изкушавайте от инцидентен сексуален контакт, защото сте податливи на инфекции на половите органи, които трудно ще излекувате.

РАК

Спокойствието в дома ви е най-доброто лекарство срещу умората. Приберете се и си почивайте. Ако имате намерение да се отдадете на интимни мигове ще останете разочаровани от себе си. Не сте във форма. По-добре си легнете рано и не си създавайте комплекси заради сексуален провал.

ЛЪВ

Не уговаряйте романтична среща. Последствията могат да бъдат неочаквани заради желанието ви да анализирате действията и недостатъците на партньорите си и непрекъснато да ги критикувате. Не се надявайте, че ще ви простят ако сте засегнали любимите си хора и забравете за мечтаните сексуални мигове.

ДЕВА

Близките ви ще очакват да се приберете за да приготвите вечеря. Сторете го, за да избегнете ново напрежение. Откажете се от мечтите за сексуални удоволствия, ако не сте преодолели кризата в отношенията си.

ВЕЗНИ

Като награда да умората през деня, вечерта за ваша изненада, скъпи дами, ще ви зарадва приятна новина, свързана с личния ви живот. Предложение за годеж или брак Не пропускайте да се насладите на незабравими сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Подвластни сте на чувствата си, но все още не сте достатъчно добре подготвени да ги споделите. Този факт е причина за нервността на вашия партньор. Вечерта не пропускайте да се отпуснете в романтична обстановка и да се отдадете на сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Не се впускайте в любовни връзки, за да не страдате след като ви разкрият. Мислите, че сте неотразими и неустоими. Това мнение не ви дава право да изневерявате, защото сексуалните удоволствия ще ви излязат през носа още тази вечер.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Нежеланието да разберете интимните си партньори е повод за разправии у дома, които ще ви напрегнат и изнервят. Не реагирайте прибързано и импулсивно, за да не отдалечите мечтаните сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Откажете се от уговаряне на романтична среща, защото е възможна проява на ревност, ако имате интимна връзка, която може ида не е подходящата. Не се опитвайте да възобновите прекъсната любовна връзка. Вечерта се срещнете със стари приятели.

РИБИ

Отложете поканите за гостуване, заради властващата преумора. Вечерта ще се чувствате най-добре сред близките си и спокойствието на своя дом. Сексуалните ви отношения изискват да промените поведението си.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK