Какво ще се случи, ако откажете алкохола? Eat This, Not That разговаря с експерти и установи, че има някои неочаквани положителни последици от предприемането на тази стъпка. Въпреки че отдавна е обичаен начин за прекарване на свободното време и почти 70% от американците пият алкохолни напитки с известна регулярност, според Световната здравна организация консумацията на алкохол е основен рисков фактор за редица заболявания и причинява около 3 милиона смъртни случая всяка година. Ето шест удивителни последици от отказа от алкохола, представени от Dete.bg.



1. Сънят ви ще стане по-добър



"Когато употребявате вещество, което има депресиращ ефект върху централната нервна система, като например алкохол, обикновено не достигате до фазата на бързия сън, която има възстановителен ефект върху организма", обяснява Джесика Хофман, лицензиран консултант по въпросите на алкохола и наркотиците в Hazelden Betty Ford, най-голямата в страната организация с нестопанска цел, предоставяща здравни грижи.

Фазата на REM съня (с бързо движение на очите) е най-дълбокият сън. Този сън осигурява най-голяма почивка, тъй като мозъкът и тялото ви се възстановяват и влизат в равновесие след дългия ден. Често обаче след употреба на алкохол не можете да достигнете фазата на REM съня. В същото време, ако се въздържате от алкохол, сънят ви ще бъде по-дълъг и по-малко неспокоен. "Когато не пиете алкохол, качеството на съня ви е по-високо, което е от решаващо значение за поддържането на всички мозъчни функции", обяснява Хофман.



2. Рискът от развитие на определени видове рак е по-малък



Консумацията на алкохол е най-лесният за отстраняване рисков фактор за рак. По данни на Американското дружество за борба с рака консумацията на алкохол е причина за 6% от раковите заболявания и 4% от смъртните случаи от рак в САЩ. "Панкреасът и черният дроб - органите, които са постоянно засегнати от алкохола - са най-застрашени от развитие на рак", обяснява Робин Барнет, лицензиран клиничен социален работник и автор на книгата "Пристрастен в къщи".

"Когато пиете, черният ви дроб, който отстранява токсините от тялото, работи под повишен стрес. Ако черният ви дроб е претоварен да се освободи от алкохола, това забавя метаболизма и имунната ви система, защото трябва да се съсредоточи върху извеждането на алкохолния токсин от тялото ви", казва Барнет. Когато организмът е подложен на постоянен стрес, той става по-уязвим към заболявания като рак. Ако се откажете от алкохола, можете да намалите риска от развитие на тези видове рак - в сравнение с хората, които пият редовно.