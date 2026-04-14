Великденското преяждане е класика – козунаци, яйца, агнешко и малко повече вино. Добрата новина е, че тези 1-2 килограма, които виждате на кантара веднага след празника, са предимно задържана вода заради солта и захарта, а не чисти мазнини.

Най-успешните диети за след Великден

Протеинов детокс

Това е най-безопасният и ефективен метод за изчистване на излишната вода.

Какво включва: Изключете напълно захарта, тестените изделия и алкохола за 3 до 5 дни.

Изключете напълно захарта, тестените изделия и алкохола за 3 до 5 дни. Меню: Заложете на чисти протеини (пилешко, риба, яйца) и зелени зеленчуци (краставици, спанак, маруля, тиквички). Зеленчуците са богати на фибри и помагат на храносмилателната система да се „раздвижи“.

Заложете на чисти протеини (пилешко, риба, яйца) и (краставици, спанак, маруля, тиквички). Зеленчуците са богати на фибри и помагат на храносмилателната система да се „раздвижи“. Резултат: Бързо изхвърляне на излишните течности.

Фастинг - периодично гладуване – 16/8

Ако чувствате тежест в стомаха, време е да му дадете почивка.

Какво включва: Пропускате закуската или вечерята, така че да имате 16 часа без храна. Например от 20:00 ч. до 12:00 ч. на следващия ден.

Пропускате закуската или вечерята, така че да имате 16 часа без храна. Например от 20:00 ч. до 12:00 ч. на следващия ден. Резултат: Намалява нивата на инсулина и дава време на тялото да преработи натрупаните запаси от гликоген.

Снимка: iStock

Течна разтоварваща диета за 1 ден

Подходяща е само за един ден, за да отпочине стомашно-чревният тракт.

Какво включва: Домашно приготвени зеленчукови бульони, билкови чайове (без захар) и много вода с лимон.

Домашно приготвени зеленчукови бульони, билкови чайове (без захар) и много вода с лимон. Важно: Избягвайте сокове от магазина – те са пълни със захар, която е последното нещо, от което имаш нужда след козунаците.

Трите „Златни правила“ за след Великден

Калий срещу натрий: Козунаците и соленото агнешко задържат вода. Консумирайте храни, богати на калий (авокадо, спанак, банани), за да балансирате солите и да спадне подпухналостта.

Вода, вода и пак вода: Може да звучи парадоксално, но за да спре тялото да задържа вода, трябва да му давате много от нея. Пий поне 2.5–3 литра на ден.

Лека физическа активност: Не е нужно да правите тежка тренировка. Една 40-минутна бърза разходка ще помогне на лимфата да се изчисти и ще ускори метаболизма.

Нашият съвет е да не се качвате на кантара поне 3 дни след празника. Да не забравяме, че психическото спокойствие е също толкова важно за метаболизма, колкото и храната!

Повече за фастинг храненето - вижте във видеото.