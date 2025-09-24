В началото на новата учебна година родителите отново започват да търсят начини да предпазят децата си от настинки и вируси. Но кое от това, което чуваме всеки ден, е наистина полезно и кое е просто мит?

В нашата поредица "Истина или лъжа" решихме да потърсим отговор на този така нашумял въпрос в последните няколко седмици. За целта се обърнахме към специалист – д-р Изабел Илиева, общопрактикуващ лекар.

"Трябва да отбележим, че това е въпрос за детския организъм. Много е важно да споменем, че тяхната имунна система е изключително крехка", обяснява д-р Илиева.

Тя е категорична - детският организъм се нуждае от подсилване, защото все още позрява. Учениците тепърва се срещат с различни видове микроорганизми, с повече деца и началото на студените месеци, което предполага една нова среда за тях.

Имуностимуланти в началото на учебната година

Д-р Илиева препоръчва консултация с личен лекар или педиатър, който да прецени състоянието на детето. Тя предупреждава:

"Те могат да придозират с определени минерали или витамини".

Важно е да се обърне достатъчно внимание на нуждите на ученика, за да не се влоши ситуацията.

Снимка: Canva

Съвети за поддържане на имунитета

Специалистът споделя, че има множество естествени методи, които доказано подобряват имунитета, както и подсилват ефекта на имуностимулантите.

"Ако подбираме правилната храна, със сигурност ще имаме по-силна имунна защита", продължи тя.

Физическата активност и съня също са в основата на доброто здраве.

Какво още съветва д-р Илиева за висок имунитет - вижте в следващото видео.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Сладолед при болки в гърлото – истина или лъжа - вижте тук.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK