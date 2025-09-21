На 22 септември почитаме четирима светци - преподобните Козма Зографски и Йона, свети свещеномъченик Фока, епископ Синопийски. Името Йона в превод от гръцки означава „гълъб".

Йона е старозаветен пророк от 8-и век преди Христа. Според легендите той бил син на сарептската вдовица, у която живял Свети пророк Илия. Именно него възкресил пророкът от мъртвите с молитва към Бога. Йона получил дара на пророчеството и Иисус му наредил да проповядва покаяние сред езичниците в империя Ниневия.

Преподобни Козма се родил през втората половина на XII век. По народност бил българин. Произхождал от търновско болярско семейство. Получил добро образование. Освен български, знаел отлично и гръцки език.

Родителите му пожелали да го оженят, но той живеел с пламенното желание да стане монах. Затова тайно избягал в Света гора атонска. Бил приет като послушник в българския Зографски манастир "Св. Георги Победоносец", основан през 898 г. от тримата братя българи от гр. Охрид - Моисей, Аарон и Йоан. Показал голямо усърдие като послушник. Вършел с примерна любов всичко, което му е било възлагано от манастирската управа. Заради това му усърдие скоро бил подстриган за монах.

Високо образован, той се отличавал и със сърдечна простота, благодарение на която се отворили духовните му очи да вижда скритите за физическите очи духовни явления. А за неговото усърдие и отдаденост на Бога, получил чуден дар да предсказва и пророкува невидимото.

Тогава честваме и св. свщмчк Фока, еп. Синопийски.

По своята душевна и телесна чистота, свети Фока бил истински небесен жених: небето възжелало да се съчетае с него и да му възложи венец. Той не щадял плътта си заради Иисус, който не пощади себе си и пострада за нас на кръста. Това страдание било за свети Фока като райска прохлада - така мъжествено понасял мъките, като изповядвал Името на пострадалия за нас Господ.

Имен ден всяка година празнуват хората с имената Гълъбина и Гълъбин.

