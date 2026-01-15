Нов домашен робот ще изпълнява много от домакинските задължения, които отнемат време и не са особено приятни. Така се очкава да се повиши ежедневното удобство и качеството на живот. Роботът бе представен на изложението CES 2026 в Лас Вегас в началото на 2026.
Домашеният асистент CLOiD олицетворява визията за бъдеще, в което технологиите значително намаляват тежестта на ежедневните задачи, позволявайки на потребителите да се фокусират повече върху моментите и хората, на които държат – като освободи потребителите от досадните и отнемащи време аспекти на домакинската работа.
Какво може да прави роботът?
- Зареден с необходимия софтуер
- Оптимизиран за съвременната жилищна среда
- Създаден да изпълнява голямо разнообразие от задачи в дома
- Двете му раздвижени ръце се задвижват от мотори, осигуряващи седем степени на маневреност, наподобяващи естествени движения.
- Пет индивидуално задвижвани пръста на всяка ръка за усъвършенствана сръчност
- Изпълнява деликатни и прецизни задачи, които изискват фин контрол.
“Мозъка” на робота е чипсет, интегрираният в главата му. Има и допълнителен дисплей, високоговорител, камера и набор от сензори, които позволяват експресивна комуникация, естествено гласово взаимодействие и интелигентна навигация.
Роботът на LG e проектиран да усеща заобикалящата го среда, да взаимодейства по естествен и удобен за потребителя начин и да усъвършенства своите реакции с течение на времето чрез повторни взаимодействия. Крайната цел е да осигури по-персонализирана подкрепа за ежедневните задачи.
