Нов домашен робот ще изпълнява много от домакинските задължения, които отнемат време и не са особено приятни. Така се очкава да се повиши ежедневното удобство и качеството на живот. Роботът бе представен на изложението CES 2026 в Лас Вегас в началото на 2026.

Домашеният асистент CLOiD олицетворява визията за бъдеще, в което технологиите значително намаляват тежестта на ежедневните задачи, позволявайки на потребителите да се фокусират повече върху моментите и хората, на които държат – като освободи потребителите от досадните и отнемащи време аспекти на домакинската работа.

Какво може да прави роботът?

Зареден с необходимия софтуер

Оптимизиран за съвременната жилищна среда

Създаден да изпълнява голямо разнообразие от задачи в дома

Двете му раздвижени ръце се задвижват от мотори, осигуряващи седем степени на маневреност, наподобяващи естествени движения.

Пет индивидуално задвижвани пръста на всяка ръка за усъвършенствана сръчност

Изпълнява деликатни и прецизни задачи, които изискват фин контрол.

“Мозъка” на робота е чипсет, интегрираният в главата му. Има и допълнителен дисплей, високоговорител, камера и набор от сензори, които позволяват експресивна комуникация, естествено гласово взаимодействие и интелигентна навигация.

Роботът на LG e проектиран да усеща заобикалящата го среда, да взаимодейства по естествен и удобен за потребителя начин и да усъвършенства своите реакции с течение на времето чрез повторни взаимодействия. Крайната цел е да осигури по-персонализирана подкрепа за ежедневните задачи.

