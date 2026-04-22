Кърлежите не са просто досадни паразити – те могат да пренасят сериозни заболявания и представляват реална опасност, особено за децата, които играят в тревни и гористи зони. Затова е важно родителите да знаят как да разпознават местата, където кърлежите се размножават и крият, както и как да реагират при съмнение за „гнездо“.

Какво всъщност е „гнездо“ на кърлежи

Кърлежите не правят гнезда в класическия смисъл като птиците или насекомите. Под „гнездо“ обикновено се разбира зона с висока концентрация на кърлежи - място, където условията са идеални за тяхното развитие: влага, сянка и наличие на животни-гостоприемници. Събират се в малка купчина - като кафяво-червени точици и наподобяват формата на добре познатото гнездо. Риск, който не бива да пренебрегваме.

Как да разпознаем рисково място

Има няколко признака, които подсказват, че дадена зона може да е силно населена с кърлежи:

Гъста, висока трева или бурени - особено ако не се поддържат редовно.

- особено ако не се поддържат редовно. Влажни и сенчести места - край реки, в гори или зад сградите.

- край реки, в гори или зад сградите. Където има животни - кучета, котки, таралежи, гризачи.

- кучета, котки, таралежи, гризачи. Листа и растителни отпадъци - натрупани в дворове или паркове.

- натрупани в дворове или паркове. Чести случаи на открити кърлежи - ако вече сте намирали по дрехи или кожа.

Ако детето ви играе на място с такива характеристики, рискът значително се увеличава, така че бъдете внимателни.

Защо децата са по-уязвими

Децата често играят на земята, в тревата или сред храсти, което ги поставя в пряк контакт с кърлежите. Освен това те по-трудно забелязват паразитите по тялото си и не винаги съобщават за ухапване.

Какво да направите, ако подозирате наличие на кърлежи

Ограничете достъпа – не позволявайте на детето да играе в съмнителната зона.

Поддържайте двора – косете тревата, премахвайте листа и отпадъци.

Използвайте репеленти – подходящи за деца и одобрени за употреба.

Проверявайте след игра – особено зад ушите, по врата, под мишниците и зад коленете.

Изперете дрехите – след престой в рискова среда.

Ако забележите кърлеж по кожата на детето:

Отстранете го внимателно с пинсета, без да го стискате.

Дезинфекцирайте мястото.

Следете за симптоми като зачервяване, температура или обрив.

При съмнение - потърсете лекар.

Превенцията е най-добрата защита

Избягването на рискови места и редовната проверка са най-ефективните начини да предпазите детето си. Дори в градска среда, парковете и градинките могат да крият опасности, ако не се поддържат добре.