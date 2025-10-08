Есента идва със своето очарование, дъждовни дни... неизбежните кални стъпки в коридора. Колкото и да се стараем, след всяка разходка, училище или пазаруване, калта като че ли сама намира пътя към дома ни. Как да се справим с проблема, без да трябва да чистим по 3 пъти на ден? Имаме няколко лесни решения…

Комбинирай 2 изтривалки и калта ще изчезне

Изтривалката е задължителна част от входната врата. Добро решение е да се сложат 2 изтривалки – една отвън и една вътре в коридора. Така външната ще премахне калта и грубата мръсотия, а вътрешната ще попие остатъчната влага по подметките. Добре е външната изтривалка да е с по-груба или мрежеста структура, за да може да премахне мръсотията, а вътрешната – по-мека и с гумено дъно, която ще попива и няма да позволява мокрене на пода.

Постави ясни правила къде в дома да се събуват всички

Например това може да е изтривалката от вътрешната страна на коридора. Там всички трябва да оставят мръсните си обувки и/или да ги подредят на стелаж или в шкаф. Можеш да поставиш забавни табели на подходящи места, които да напомнят на гостите, че трябва да се събуят, за да се чувстват уютно и да им е чисто във вашия дом. Дръж под ръка домашни пантофи или калцуни, които ще напомнят още веднъж, че чистотата е важна в този дом.

Създаване на мини зона до входната врата

Освен изтривалки, постави и удобна пейка, която членовете на семейството и гостите могат да използват, когато се събуват и обуват. Тя винаги ще напомня, че това е правилото място да се наведат и да развържат обувките си. Наблизо трябва да са закачалката за връхни дрехи, обувалката, огледало в цял ръст. Можеш да добавиш възглавнички, вази с цветя и декорация, която да сменяш според сезона.

Дръж комплект за почистване близо до входната врата

Това е изключително добра идея – почистващи мокри кърпи или обикновен парцал и бутилка с пулверизатор. Така дори и децата могат да почистят, когато внесат кал в дома.

Ако имаш домашен любимец – създай му навици

Кучетата са онези домашни любимци, които изискват ежедневно разхождане. Затова и те са основните виновници за калта през есента и зимата в домовете. Научи пухкавия приятел да спира на изтривалката веднага след входната врата, за да може първо лапите му да бъдат почистени, след което да влезе.

Най-мокрите обувки трябва да имат специално място

На пазара се предлагат специални подложки или тави, в който се слагат мокри и кални обувки, за да се отцедят. Това е добра идея, за да не остават изсъхнали кални стъпки, които после трудно се чистят. Допълнително в подложките може да сложите стар вестник или попиваща кърпа, които да се сменят всеки ден.

