Божидар Кочанов участва в Златната лига "Стани богат", в които ученици играят за различни благородни каузи. А специалната връзка на син и баща не само го е изградила като характер и интелект, но му помага и в много напрегнат момент в играта.

Още в шести клас Божидар става „Ученик на годината“. Учи в Езиковата гимназия в Пловдив и мечтае да стане коремен хирург. Чете класически романи, тренирал е тласкане на гюле.

Кой е Божидар Кочанов?

Божидар Кочанов е в студиото на най-великата игра на знания, за да подкрепи училищния вестник на Езикова гимназия „Пловдив“. Харесва му да слуша опера и рок. Свири на китара, от 13 г. учи фолклорни танци в най-стария ансамбъл в Пловдив и е изнасял концерт с групата си. На Национално състезание "Ключът на музиката" се класира на първо място, с една точка под максимума.

Бащата на Божидар се казва Димитър Кочанов и беше неговият жокер в помощ за един от въпросите.

"След какво действие е открит Резус фактора?"

Трогателната причина, заради която Божидар се доверява на баща си

Божидар се представя отлично в "Стани богат". Нито водещият, нито публиката се съмняват в неговите знания. Когато Божидар трябва да ползва жокер, той избира баща си, който до този момент е в публиката. А причината е трогателна!

Приема жокера на баща си, с мотива "за общото благо и с неговия бащин съвет и при положение, че никога не съм го предавал".

А това показва много добре само едно - изградена ценностна система и ясен морален компас. Божидар спечели 3000 лв. и много емоции от предаването.





Впечатляващото участие на Божидар в "Стани богат" гледайте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK