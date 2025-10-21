Нана разкрива кои са трите държави, в които живее със семейството си, и какво я кара често да се връща в България. Тя ще бъде специален гост в предаването „Животът по действителен случай“ с водеща Александра Сърчаджиева на 25 октомври, от 17:00 ч.

Телевизионната водеща и обществен активистка Нана Гладуиш ще сподели своите лични битки, трудни загуби и силата да продължи напред. Зрителите ще чуят за тежките моменти в живота ѝ, включително и за сбогуването със сестра ѝ, загубена в борбата със злокачествено заболяване. В откровен разговор Нана ще сподели и за борбата с депресията, посещенията при психиатър и необходимостта от лечение с антидепресанти.

Още от самото й раждане съдбата я поставя на изпитание – спасена по чудо, отгледана от строги родители, но с борбен и чепат характер. Тя намира сили и начини да следва мечтите си. С хитрост, упоритост и предприемчив дух тя се е финансирала като тийнейджър.

В рубриката „Моето ново Аз“ ще бъде представена трогателната история на Анна-Мария, родена в град Прилеп. След като започва живота си отначало в България, съдбата я поставя пред ново предизвикателство – тежка диагноза и двойна мастектомия. След продължителна химиотерапия и тежки моменти, специалистите от „Моето ново Аз“ ще ѝ помогнат да върне усмивката си и увереността в бъдещето.

За антидепресантите и употребата им - вижте съветите на специалист във видеото.