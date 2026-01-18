На Атанасовден много хора имат повод да почерпят, но в семейството на големия актьор и педагог Атанас Атанасов празникът е двоен. В ефира ни той застава рамо до рамо със своя син – Ясен Атанасов.

Двамата разказват за невидимите нишки, които свързват имената и професиите им. Докато бащата носи името на своя дядо, Ясен е кръстен така просто заради любовта на баща му към природата и гората.

Бягство от съдбата и знаците на театъра

Ясен се ражда на 27 март – Световния ден на театъра, което според него е „съсипало“ шансовете му за друга кариера още от самото начало, споделя той в интервю за „Тази събота и неделя“ по bTV. Въпреки че завършва немска гимназия и преминава през различни професии като гид, сервитьор и барман, той неминуемо се връща към актьорството. Решаващият момент настъпва, когато разбира, че семейният приятел Ивайло Христов приема клас в Академията – знак, който Ясен не може да пренебрегне.

От гаубицата до лазенето по сцената

Атанас Атанасов спомня с усмивка за шока, който е преживял при влизането си в НАТФИЗ. След две години в казармата, където е стрелял с гаубица, той се озовава в учебна зала, в която трябва да пълзи и да лае като куче за етюди с животни.

„Беше кошмарно за достойнството ми“, признава той, подчертавайки колко е трудно за един свенлив човек да се качи на сцената пред другите.

Цената на успеха

Професията на актьора е изключително натоварваща не само психически, но и физически, споделя актьорът. Атанас разказва как буквално е рухнал след ролята на Разколников в Сливенския театър. Синът му Ясен потвърждава, че адреналинът по време на репетиции и премиери държи тялото му, но веднага след това често следва физическо изтощение или болест.

Баща и син заедно на сцената

Двамата вече имат и своя първи общ професионален опит в спектакъла „Хамлет“ на сцената на театър „Българска армия“. За Атанас е било любопитно и вълнуващо да види сина си не в домашна обстановка, а като колега – „чужд човек“, който пресъздава един и същ материал по различен начин. Ясен от своя страна е благодарен, че колегите му го приемат като отделна личност, а не просто като „сина на Атанас Атанасов“. Вижте повече за тения двоен празник във видеото тук:

