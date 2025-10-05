В "Тази неделя" шеф Немигенчев представи рецепта за кекс от качамак с мед и глазирани в балсамико смокини. Ето как да приготвите това кулинарно изкушение.
Необходими са ви няколко смокини, които да използвате за украса. Слагате ги в касерола заедно с мед и балсамико и ги оставяте да се готвят на котлона.
В тиган загрейте масло, към което след като започне да бълбука, добавете царевичен грис.
Гответе за 2-3 минути. Добавете течна сметана, мляко, захар и говете на умерен котлон до сгъстяване. Отстранете от котлона, оставете леко ga uзсmuнe и добавете заквасена сметана и мед. Разбъркайте добре.
Добавете яйцата едно по едно. Изсипете сместа в кексова форма, предварително намазана с масло и поръсена с брашно.
Изпечете на 170 градуса за 35-40 минути. Оставете за 5 минути във формата леко дa поизстине. Оставете на решетка ga изстине.
Сервирайте с крема сирене и малко настъргана кора от лимон.
Точните пропорции и на начина на приготвяне - вижте в следващото видео.
