На 6 декември, точно на Никулден, Ring Mall заблестя по необикновен начин. С много усмивки, енергия и усещане за празник, Savex даде старт на първото си тематично събитие, с което постави началото на поредица от срещи и преживявания, насочени към хората и споделените малки радости в ежедневието.

Още с първите минути пространството „светна“ от добро настроение, музика и любопитни погледи. Посетителите изпълниха мястото със смях, музика и празнична атмосфера – точно такава, каквато Savex внася в домовете ни.

Префектният тандем

Домакини на събитието бяха Дани Петканов и Глория Петкова – свежо и харизматично дуо, което моментално „вдигна градуса“ на настроението. С типичното си чувство за хумор, шеги и непринудено общуване с публиката, те превърнаха ежедневните домакински дейности в интересно и забавно шоу.

Програмата включваше игри като състезания по сортиране на чорапи и весело „прицелване“ в пералнята – предизвикателства, които показаха, че прането може да бъде не само лесно, но и приятно, когато е споделено.

Забавление за малки и големи

Интересът към събитието беше повече от голям – хората спираха, включваха се, снимаха се с Дани и Гло и си тръгваха с подаръци и награди от Savex. В игрите с еднакъв ентусиазъм участваха и деца, и родители, рамо до рамо в „домакинските мисии“. Посланието беше ясно – прането не е само женска работа, а споделена грижа, която става по-лека и по-приятна, когато я споделяме заедно.

Допълнителна доза настроение внесе и самият Дани Петканов, който обикаляше из мола по брандирани чорапи Savex, раздаваше мостри и усмивки и заразяваше всички с добро настроение.

Още чисти и цветни преживявания

Savex благодари на всички, които станаха част от това чисто и цветно приключение в Ring Mall. А за онези, които не успяха да присъстват – очаквайте съвсем скоро видеата от събитието в социалните мрежи на марката, където ще видите най-забавните моменти и ще разберете вечния въпрос: кой пере по-добре – жените или мъжете?

Повече от събитието - вижте в следващото видео.