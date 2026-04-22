Тя е вдъхновение. Тя е сила. Тя носи уникална доброта в себе си и не се отказва от мечтите. Понякога дори сбъдва и тези на другите. Тя е Галина Димитрова - талантливата фоклорна изпълнителка, която откри мача България-Украйна на женския баскетболен отбор в Пловдив, на 14 март с авторска песен за България - "Българско чедо".

Освен музикант обаче, Галина Димитрова е и истински будител - директор е на училище в село Свидня. Певицата буквално спасява училището от тотален разпад и дава нов шанс на децата да учат и да развиват потенциала си - как се случва това, тя разказва в подкаста "Малки разговори" на Ladyzone.bg.

Между музиката и директорската професия - как се спасява училище?

Изпълнителката Галина Димитрова е човек, който не умее да живее без кауза. Винаги трябва да има нещо, което искрено вълнува сърцето й. Нещо, което си заслужава и дава радост на останалите. Нещо, което променя човешки съдби. Такъв е и случая с училището, на което Галина Димитрова буквално вдъхва "втори живот". Малко преди да стане директор на учебното заведение в село Свидня, певицата го заварва в умопомрачително състояние - нужен е цялостен ремонт, за да бъде възможно учениците да учат там. Тя се хвърля смело в дълбокото и започва своята спасителна мисия! Без колебание и без отлагане - тук и сега, в името на децата, които заслужават своето светло, топло бъдеще.

"Когато за първи път влязох в това училище, видях, че българския флаг е забит в земята и сърцето ми се сви! Той трябва да се рее високо във въздуха, а не да бъде забит долу, в земята. Тогава си казах - ще направя всичко възможно, за да спася това училище", разказва Галина Димитрова в подкаста "Малки разговори". Изпълнителката споделя още, че се старае да вдъхновява децата с българския фолклор. Пее им песни, разказва им за българските традиции и организира редица фолклорни събития в Своге.

Авторска песен за България, която просълзи хиляди!

Съчетаването на музиката и педагогиката определено не е лесна задача за Галина Димитрова, но тя не се отказва, дори в най-трудните моменти. Едновременно с работата си на директор на училището, тя представя и авторската песен за България - "Българско чедо" на баскетболния мач в Пловдив, на 14 март, където момичетата на Таня Гатева се изправиха срещу Украйна.

"Беше изключително вълнуващо преживяване за мен! Моята роля на мача беше и на изпълнител, и на водещ, и на човек, който надъхва публиката докрая на събитието", разказва Галина Димитрова

Фолклорната певица дори споделя, че си е ушила специална рокля, вдъхновена от музикалното произведение, веднага щом се е докоснала до текста на песента, който е творение на Мариета Ангелова. Още за творческия път на изпълнителката Галина Димитрова и как се балансира между това да бъдеш артист и будител едновременно - гледайте в подкаста "Малки разговори" на Ladyzone. Във видеото най-отгоре.