Съвсем наскоро спортният свят се сбогува с легендрания кечист Хълк Хоган. Погребението му се проведе в църквата, в която е кръстен през 2023 г. Дъщерята му, Брук Олекси, обаче не присъстваше. Тя разкри защо е решила да не се сбогува с баща си.

Легендата по кеч на WWE почина от сърдечен удар в дома си във Флорида на 71-годишна възраст на 24 юли, което семейството му потвърди в изявление. Света започна да изразява почитта си към Хоган по множество различни начини, както и с 10-минутен камбанен поздрав по време на Monday Night Raw на WWE на 29 юли.

35-годишният му син Ник присъства на събитието и частното погребение на баща си в Клиъруотър във вторник, 5 август, заедно с майка си и бившата съпруга на Хоган, Линда Хоган, и скорошната съпруга на покойната звезда, Скай Дейли. Въпреки това, фенове забелязаха, че дъщерята на Хоган, Брук, отсъстваше и от двете събития.

37-годишната телевизионна звезда опроверга слуховете за отчуждението си с баща си веднъж завинаги, разкривайки, че е пропуснала шествието, за да отдаде почит на Хоган по свой начин - с пътуване до плажа.

„Баща ми мразеше мрачността на погребенията. Той не искаше такова“, написа Брук в Instagram .

„И въпреки че знам, че хората скърбят по много начини - и съм толкова благодарна за всички тържества и събития, организирани в негова чест, като негова дъщеря, трябваше сама да взема решение да го почета по най-добрия и най-искрен начин, който знаех... лично... по начина, който ме караше да се чувствам най-близо до него.“

Споделяйки снимки на семейството си, включително съпруга си Стивън Олекси и бебетата им близнаци на плажа, Брук добави: „Единственото нещо, което липсваше днес, беше той в сгъваемия си градински стол, гледащ вълните... и залеза“.

„Татко, ние те почетохме по най-простия начин, който се вписваше в душата ми. Заведохме бебетата си на плажа и ги сложихме в същите солени води, които ти обичаше. Моли обичаше водата. Мисля, че ще бъде „малка рибка“, както ме нарече.“

Тя продължи: „Обичаме те и почитаме нещата, които те направиха толкова специален. Всяка песъчинка и всяка вълна ми напомняха, че съм твоето плажно бебе и ни доближаваха до теб. Моля се да си в мир и да знаеш колко силно те обичам. Почивай в небето, татко.“

В отделна публикация, адресирана до баща си, тя също така каза, че е „горда, че е [негова] дъщеря“.

Всъщност певицата призна, че се е „откъснала“ от Хоган две години преди смъртта му, заявявайки, че се е „отдръпнала, за да защити сърцето си“. Въпреки това, тя настояваше, че нещата никога не са се влошавали чак толкова много между тях, като отбеляза, че те двамата никога не са се „карали сериозно“.

Снимка: Getty Images

„Всичко, което наистина исках от баща си, беше любов, честност и дълбока връзка. И за няколко специални години имах това - със спомени, които ще останат за цял живот“, добави тя.

Брук също беше премахната от завещанието на покойния си баща, което тя твърдеше, че е било по нейно решение. Майката на две деца каза, че не иска да бъде част от това в случай на семейни вражди за неговото голямо състояние, чието нетно състояние се оценява на около 25 милиона долара.

Що се отнася до причината, поради която не присъства на събитието на WWE, тя каза: „За тези от вас, които ме критикуват, че не присъствах на събитието за почитта на баща ми, WWE не ми отправиха покана.“

Хоган бе вероятно най-голямата звезда в дългата история на Световната федерация по кеч (WWE) и бе главна фигура на кечманията през 1985 г. Той се е срещал на ринга с Андре Гиганта, Скалата и дори със съоснователя на WWE Винс Макмеън, припомня Асошиейтед прес.

Хълк Хоган на Републиканската конвенция - вижте в следващото видео.

