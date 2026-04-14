Легендарните Uriah Heep, водени от Mick Box, идват за последен концерт с най-големите си хитове в България на 6 ноември в „Арена 8888“ София, като част от турнето им „The Magician’s Farewell“, с което отбелязват 55 години рок история.

Известни със своите зашеметяващи изпълнения и емблематични хитове, Uriah Heep допринесоха за формирането на британския хеви метъл и прогресив рок. Това е последното турне на групата, с което те слагат край на световната си концертна кариера. С 40 милиона продадени албума и над 4000 концерта, тяхното наследство говори само за себе си.

Сред британските рок-институции като Black Sabbath и Jethro Tull, които се разпаднаха, може би са останали само Deep Purple, Yes и Uriah Heep, които да поддържат традицията на качествения, оригинален прогресивен хард рок, създаден в самото начало на златната ера на тази музика – от края на 60-те години до преломната 1970-та.

Заедно с Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple, Uriah Heep допринесоха за създаването на един богат и типично британски стил на хеви метъла с дебютния си албум „Very ‘Eavy, Very ‘Umble“. Албумът имаше историческо значение за създаването на музикален формат, който властваше през 70-те години и се засили още повече през 80-те.

Именно от тези корени, с класически и ключови хитове като „Gypsy“, „Bird of Prey“ и „Walking in Your Shadow“, Uriah Heep започва своя възход както у дома, така и в САЩ, който достига своята кулминация с – „Demons and Wizards“, „The Magician’s Birthday“ и „Sweet Freedom“, всички от които станаха златни в САЩ, влязоха в Топ 40 на Billboard и осигуриха години на концертно господство за групата.

С 25 студийни албума и безброй концертни записи и компилации, Uriah Heep са успели да продадат 40 милиона албума по целия свят. Четири милиона от които в САЩ и 36 милиона в останалата част от света, което подчертава факта, че Uriah Heep са се превърнали, благодарение на неуморната си отдаденост към турнетата, в истински глобална група.

Смисълът на всичко това е, че дори и сега, 50 години след създаването на групата, слънцето сякаш продължава да грее над Mick Box и Uriah Heep. Факт е, че Heep са

Eдна от малкото групи с дългогодишна история, които правят всичко, което една група трябва да прави, за да бъде считана за жизнена, а именно да обикаля света на турне и редовно да записва и издава висококачествени, изящно продуцирани албуми, които продължават да пленяват въображението на феновете им. Ако има друга група, родена през 1969 г., която е останала толкова ангажирана с феновете си, колкото Heep, тогава цялата сила е на тяхна страна. Но за Mick Box музиката никога не е била състезание – той и Heep ще продължат да разпространяват своите многобройни послания на позитивизъм по целия свят и да печелят нови фенове по пътя си. Песните и музиката им са издържали изпитанието на времето, а с още повече нови песни на хоризонта, великите Heep са силни и мощни както винаги.

Билетите влизат в продажба този петък, 17 април, в мрежата на Eventim. За феновете, които искат да се срещнат с групата, ще бъдат пуснати ограничени 25 броя VIP пакета. Последният концерт на Uriah Heep в България е на 6 ноември в „Арена 8888“ София. Тогава легендите ще се сбогуват с феновете си. Не го пропускайте!