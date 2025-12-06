Има ново име в класацията на Forbes за най-млади жени милиардери! Тя е само на 29 години. Казва се Луана Лопес Лара и е родена в Бразилия.

Тя е бивша балерина, превърнала се в успешен технологичен предприемач, тя успя да детронира дори Тейлър Суифт и Луси Гуо. Луана вече е най-младата жена в света, която сама се е сдобила с огромно състояние!

Луана Лопес Лара е съосновател на компания за прогнозиране на пазара.

Тя е бивша професионална балерина.

Обемът на търговията на компанията й се увеличава с 1000% за една година.

Компанията за 11 милиарда долара

Луана Лопес Лара печели тази титла благодарение на нейната стартъп – компанията за пазари за прогнози Kalshi. Наскоро Kalshi осигури нов инвестиционен кръг от 1 милиард долара. Това доведе до оценка на компанията от впечатляващите 11 милиарда долара, а нетната стойност на Луана скочи до приблизително $1.3 милиарда според Forbes, съобщава People.

Този скок я извежда пред съоснователката на Scale AI, 31-годишната Луси Гуо. Преди нея пък титлата бе за 35-годишната Тейлър Суифт. Певицата достигна статут на милиардер благодарение на успеха на нейното турне Eras Tour през 2023 г.

Припомняме, че Кайли Дженър беше обявена за най-младата жена милиардер от Forbes през 2019 г., преди списанието да отмени тази оценка през 2020 г., твърдейки, че магнатът на Kylie Cosmetics неправомерно е завишавал успеха на своя бизнес.

Дисциплината на Болшой срещна Силициевата долина

За Лопес Лара този голям успех е поредният обрат в живота й. Нейната кариера започва далеч от света на технологиите. Тя прекарва тийнейджърските си години в тежко обучение по балет. Учила е в Училището към Болшой театър в Бразилия. Дисциплината там е била изключително сурова. Пред Forbes тя разказва, че учителите са държали „запалени цигари под бедрото й, докато тя е изпъвала единия си крак до ухото“. Конкуренцията е била жестока, като учениците дори са криели стъкла в обувките си. Тези години тя определя като „най-интензивните в живота й“.

Въпреки това, мечтите на Лопес Лара са били по-големи от балета. Вдъхновена от майка си, учителка по математика, и баща си, електроинженер, тя печели злато на Бразилската астрономическа олимпиада. След като танцува професионално в Австрия за девет месеца, тя заменя сцената за институт по компютърни науки и започва да учи.

Борбата с регулациите

По време на образованието си тя среща Тарек Мансур – 29-годишен състудент и съосновател на Kalshi. През 2018 г. двамата забелязват, че много финансови решения зависят от прогнозирането на бъдещи събития, без да има пряк начин да се търгува с тези резултати.

Така се ражда тяхната компания, която позволява на потребителите да купуват и продават договори, свързани с вероятността за бъдещи събития – избори, спортни резултати, и други.

Ранните години на стартъпа са белязани от сериозни регулаторни пречки. Основателите са отхвърлени от над 40 адвокатски кантори.

„Минаха две години без никакъв продукт – нищо не стартираше и ако не бяхме получили правилните насоки, компанията просто щеше да отиде на нула“, споделя Лопес Лара.

Победата, която довежда до ръст от 1000%

Пробивът идва през ноември 2020 г., когато успяват да си осигурят одобрението за опериране като „определен договорен пазар“.

По-късно, преди президентските избори през 2024 г., регулаторите отхвърлят искането на Kalshi да предлага договори, базирани на избори. Именно Лопес Лара предлага да съдят Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ. Федерален съдия застава на страната на Kalshi през септември 2024 г., разрешавайки първите законни договори, базирани на избори в САЩ, от повече от век.

Тази победа подхранва експлозивен растеж. Kalshi твърди, че обемът на търговията е нараснал 1000% от миналата година. Сега той надхвърля 1 милиард долара седмично и привлича големи партньорства с компании като Google Finance и Националната хокейна лига.

