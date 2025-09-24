Клаудия Кардинале бе една от най-големите икони на италианското и световното кино. Легендарната италианска актриса почина в присъствието на децата си в град Немур, близо до Париж. Със своето изключително присъствие на екрана и дългогодишна кариера, тя остави незабравим отпечатък в историята на седмото изкуство.

Историческа кариера

Кардинале започва своята кариера в киното след като печели конкурс за красота през 1957 г., който ѝ осигурява пътуване до мащабния кинофестивал във Венеция. Там я забелязва италианският продуцент Франко Кристалди, който я кани да учи в Римската киноакадемия.

През 1958 г. тя дебютира в италианското кино с малки роли, но бързо се утвърдява благодарение на своята красота и талант.

Снимка: Wikipedia

Емблематични роли

През 1963 г. Кардинале изгрява с роли в класики като "8½" на Федерико Фелини и "Гепардът" на Лукино Висконти. Тези филми я утвърдяват като една от водещите актриси на своето време.

През 1968 г. тя участва в култовия уестърн "Имало едно време един уестърн" на Серджо Леоне, където играе ролята на Джил Макбейн.

По-късно тя се появява и в популярната комедия "Розовата пантера" от 1963 г., където играе Тоня.

Снимка: Getty Images

Награди и признания

През 2002 г. Кардинале получава награда за цялостно творчество на Берлинския кинофестивал.

Тя е призната за една от най-красивите жени в света, но самата тя е известна с това, че рядко говори за личния си живот пред медиите. Работила е с легенди като Фелини, Висконти, Серджо Леоне, Луис Бунюел и други.

Снимка: Getty Images

Личен живот

Личният живот на Кардинале е изпълнен с предизвикателства и събития, които остават скрити от обществеността.

Когато започнала да получава малки роли, животът ѝ се преобръща напълно - тя бива изнасилена. Наставник я убедил да роди тайно в Лондон и да остави детето на грижите на семейството си.

Синът ѝ, Патрик, официално бил представян като нейн по-малък брат, докато тя не разкрива истината седем години по-късно.

След раздялата си с Кристалди през 1975 г., Кардинале води дългогодишна връзка с режисьора Паскале Скуитери, с когото има дъщеря, също наречена Клаудия.

Снимка: Getty Images

През последните години от живота си, Кардинале живее в близост до Франция, заедно със своите деца. Тя остава активна в театрални и филмови проекти, като продължава да бъде влиятелна фигура в киното.

Клаудия Кардинале не само остава вечен символ на красотата и елегантността, но и е доказателство, че истинската сила на една жена се крие в нейната независимост и решителност. Тя остава вдъхновение за всички, които вярват в силата на изкуството и личната свобода.

