На много места в България вали дъжд, проходът Петрохан вече е бял от сняг, както и доста места в планините. Октомври дойде с изненадващо ниски температури и всички се питат – дали, кога и къде има сняг.

Обичайно октомври е месец, обагрен в жълто и оранжево, а дъждовете са по-скоро романтични. Тази година прогнозите подсказват зимни изненади. Според сумите на проф. Георги Рачев в "Тази сутрин", валежите ще обхванат голяма част от страната, а над 800 метра ще има условия за снежна покривка. Синоптиците предупреждават за обилни валежи, като в планинските райони дъждът ще се примесва със сняг.

Къде ще вали сняг?

Прохода Петрохан

На прохода Петрохан вече вали сняг. Видимостта е силно ограничена, а покритието на снежната покривка на пътя е 2–3 сантиметра, сочат новините на bTV. Температурите се задържат около нулата, което прави прехода от дъжд към сняг много лесен. По пътя много дървета и клони са натежали и се навеждат над пътното платно, а заради мокрия сняг съществува реална опасност от паднали дървета и затваряне на прохода.

На Витоша вече вали сняг. Пътищата се опесъчават и почистват.

Връх Мусала

Проф. Георги Рачев посочи, че още в първите дни на октомври на връх Мусала може да падне сняг. Това означава, че туристите и жителите на планинските региони трябва да бъдат подготвени за по-зимна обстановка много по-рано от обичайното.

Рила планина

Най-голям шанс за сняг има по върховете на Рила и Стара планина. Прогнозите са за по-високите части на върховете.

Самоковското и Троянското поле

В по-високите котловини като Самоковското и Троянското поле също е възможен мокър сняг. Макар и краткотраен, той е индикатор за предстоящия студен сезон.

Връх Вихрен

На връх Вихрен се очаква валежите да са смесени – дъжд и сняг. При по-ниски температури дори може да се задържи снежна покривка. Утрото в хижа "Вихрен" започна с валежи от сняг още на 2 октомври.

Къде ще вали проливен дъжд?

Според прогнозата на bTV, на 2 и 3 октомври в районите, в които дъждът ще вали над 800 метра височина, ще преминава в сняг. Това засяга Витоша, Западна Стара планина, Родопите и високите части на Предбалкана.

В равнинните райони – Дунавската равнина, Тракийската низина и Черноморието – се очакват обилни валежи от дъжд. Проф. Рачев подчерта, че западна България ще е с най-значителни количества, докато южните и морските райони ще задържат по-високи температури.

Гумени ботуши за дъжд

Гумените ботуши вече се предлагат в разнообразни височини – от класическите до коляното, до модерните къси модели, напомнящи челси боти.

Ниски гумени ботуши – Идеални за градска визия. Подхождат на дънки, панталони с права кройка или клинове. Могат да се комбинират с по-обемно палто или тренч.

Средна височина – подходяща за балансиран силует, особено в комбинация с по-дълги поли или рокли.

Високи гумени ботуши – Чудесни за по-дъждовни дни. Носят изразителност и изискват внимание към баланса в облеклото – добре се съчетават със стегнати долнища или плетени рокли.

Какво време ни чака през октомври 2025?

През този октомври не се очакват големи изненади – температурите като цяло ще бъдат около нормалните за сезона. За равнините това означава стойности между 11° и 15°, за високите полета – около 10°–13°, а в планините – от 0° до 7°. Най-топлите дни ще стигат до 25–30 градуса, а най-студените ще слизат до -3° – 2°. В източните райони ще бъде една идея по-топло.

Що се отнася до валежите – очакват се количества около и над обичайните. За повечето места нормата е 40–70 литра на квадратен метър, а в Югоизточна България – до 100 литра.

