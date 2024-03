Тя отмени концерти от лятното си турне, посветено на новия й албум "This Is Me... Now".

В него Лопес разказва за възкръсналата й връзка с Бен Афлек, с когото двамата бяха сгодени преди 20 години, а сега се събраха отново заедно и се ожениха.

Снимка: instagram.com/jlo/

Тази седмица в предаването "Dancing Stars" гледахме олимпийската шампионка Ивет Горанова да танцува на класическия хит на латино певицата "Can't Get Loud".