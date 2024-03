Музикалната суперзвезда Бионсе развълнува феновете си с издаването на първия си кънтри албум - Cowboy Carter, пише "Дейли мейл".

42-годишната суперзвезда навлезе в своята кънтри ера с осмия си студиен албум, който включва траклист с 27 песни и има продължителност от 80 минути - а феновете на Бионсе директно го нарекоха „албума на годината“ минути след издаването му в петък.

Албумът включва модерен прочит на класически кънтри хитове, сред които „Jolene“ на Доли Партън от 1973 г., където Бионсе пее: „Предупреждавам те - не идвай за моя мъж". Самата Партън се включва в песента й Tyrant, а тавата включва участието и на Уили Нелсън, Майли Сайръс и Пост Малоун.

Това е първият кънтри албум на суперзвездата, който насочва вниманието към родния й Тексас и афроамериканското влияние в този популярен жанр с много консервативен имидж. Албумът е втора част от трилогията й Renaissance.

Снимка: Getty Images

Сред песните в него, освен излезлите вече, са American Requiem, Blackbird, Protector, My Rose, Bodyguard, Daughter, Spaghetti, Alligator Tears, Smoke Hour ll, Just For Fun,ll Most Wanted, Levi's Jeans,Flamenco, Ya Ya, Oh Louisiana, Desert Eagle, Riverdance,ll Hands ll Heaven, Tyrant, Sweet Honey Buckin, Amen.

През февруари Бионсе стана първата чернокожа певица, чиято песен Texas Hold 'Em оглави кънтри класацията в САЩ. Този музикален жанр е много популярен в страната и по традиция се свързва с бели изпълнители.

Снимка: Getty Images

След успеха на хита Texas Hold 'Em, който е с акомпанимент на банджо и на сингъла 16 Carriages, пуснати по време на финала на "Супербоул" на 11 февруари, чернокожите кънтри изпълнители се надяват и те да получат признание, пише АФП.