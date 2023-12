54-годишната звезда Дженифър Лопес вярва, че в Холивуд има все повече роли за по-възрастни жени на екрана и иска да продължи да работи още дълги години.

Тя споделя пред изданието "Жените в Холивуд" на ELLE за декември 2023 г: "С напредването на възрастта и натрупването на повече опит ставаш по-богат човек и имаш какво да предложиш на хората. Идеята, че "Няма нищо особено ценно в това да гледаш жена над 30 години", е толкова нелепа, че е противоположна на правилото".

"Хората са осъзнали, че жените просто стават по-секси с напредването на възрастта. Те стават по-опитни и с по-богат характер. Всичко това е много красиво и привлекателно, и то не само физически, а и отвътре - красотата, която придобиваш с напредването на възрастта и мъдростта, която придобиваш", допълва тя.

Снимка: Getty Images

Дженифър разкрива, че няма планове за пенсиониране, а и не планира скоро да забави темпото, пише още БГНЕС.

Изпълнителката на хита "If You Had My Love", която е омъжена за актьора Бен Афлек, обясни: "Виждам себе си да работя [толкова дълго, колкото] искам. Не знам коя би била пределната ми възраст. Може да е 70, може да е 80, може да е 90, не знам. Но знам, че тя е там за мен".

"Това винаги е била нагласата, която съм имала: никога да не позволявам на никого да ме поставя в кутия заради това къде съм родена, откъде съм, на каква възраст съм, нищо подобно. Тези ограничения не съществуват за мен", допълва звездата.