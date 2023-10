Джей Ло отново провокира феновете си със снимки по бельо.

54-годишната певица и актриса публикува кадрите в личния си Инстаграм профил. Колекцията носи името на предстоящия й девети албум "This is me... now".

Все още не е ясно кога точно албумът ще бъде достъпен по стрийиминг платформите.

Певицата за първи път съобщи за него на 25 ноември 2022 г., когато се навършваха 20 години от хитовия диск "This is me... Then".

Интересно е, че в дългоочаквания албум - първи за певицата от 10 години насам - ще има песен, посветена на съпруга й Бен Афлек.

"Dear Ben pt. 2" е продължение на парчето отпреди 20 години, когато бе първия етап от отношенията на звездната двойка.