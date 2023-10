Денифър Лопес наскоро представи нови, спиращи дъха модели от кампания за Intimissimi. А снимките й са по-омагьосващи с красота и чар от всякога.

Певицата е на 54-годишна възраст и не спира да изненадва феновете си с прекрасна визия. За кампанията е облечена в бельо в цвят лате, с детайли от сатен, дантела и блестящи кристали.

Дженифър е със свободно разпуснати коси, позирайки в спалня.

"Нежна, силна и уверена: Това съм аз... Сега"

Това е слоганът на лимитираната серия, разработена от бранда, съвместно с Дженифър, и е безспорно, че и отивава на 100%. Колекцията носи името на предстоящия й девети албум "This is me... now".

Певицата е родена в Бронкс, което веднага й дава няколко крачки напред по отношение на увереността.