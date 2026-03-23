Актрисата Джейн Качмарек, позната на милиони като строгата, но обичана майка Лоис от „Малкълм“, преживява истинска приказка в реалния живот — любов, която се възражда половин век по-късно. Актрисата доказва, че и на 70-годишна възраст можеш да намериш своята сродна душа и да – не е късно за това!

От ученическа тръпка до голямата любов

Още като ученичка в гимназията в Грийндейл, Уисконсин, Джейн е „лудо влюбена“ в Ръсти Лонг — звездата на училищния тенис отбор. Той дори ѝ подарява своята гривна с инициали — спомен, който тя пази и до днес. Както често се случва, пътищата им се разделят след завършването. Ръсти става адвокат, а Джейн поема по пътя на актьорството и по-късно печели огромна популярност с ролята си в „Малкълм“.

И двамата създават семейства. Качмарек има три деца от брака си с актьора Брадли Уитфорд, с когото се развежда през 2010 г., а Лонг става баща на две деца и дядо на двама внуци.

Съдбовна среща след 50 години

Всичко се променя през 2024 г., когато Джейн се връща в родния си град за 50-годишнината от завършването. По предложение на приятелка тя отново се среща с Ръсти и искрата помежду им пламва мигновено.

„Случи се веднага“, споделя актрисата. Още същата вечер двамата се озовават в дома ѝ и прекарват часове в разговори и спомени, точно като в тийнейджърските си години. След това започват да говорят по телефона с часове всяка вечер, обсъждайки книги, филми, музика и поезия.



„Не можех да повярвам колко интересен човек е станал. Казах му: ‘Не бих могла да си представя по-добър мъж за мен в този момент’“, разказва тя.

Предложение като на филм

През февруари 2025 г., по време на тематично събитие в чест на поета Робърт Бърнс в Пасадена, Ръсти прави неочаквано признание пред всички гости:

„Влюбен съм в Джейн през целия си живот и искам да я помоля да се омъжи за мен.“

За Джейн предложението е неочаквано и разтърсващо, но тя без колебание казва „да“.

Сватбата – градинско парти

Двойката сключва брак на 5 юли 2025 г. в Уисконсин, а празненството е непринудено лятно парти. Присъстват всички техни деца и внуци, което прави момента още по-специален за тях.

Децата на Джейн харесват Ръсти още от първия миг, в който се запознават с него, а тя споделя, че те са съгласни, защото виждат колко щастлива е с него.

Любов без срок на годност

Днес Джейн и Ръсти делят времето си между Уисконсин и Калифорния и доказват, че никога не е късно за любов.

„Можеш да си позволиш да бъдеш малко сантиментален, защото част от теб все още се чувства като ученик“, споделя актрисата и добавя: „Това е като приказка.“

Междувременно Джейн Качмарек отново ще влезе в ролята на Лоис в дългоочакваното продължение на „Малкълм“, което се очаква тази пролет.

