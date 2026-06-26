От футболен сблъсък между „Снахите Юнайтед“ и „Зетьовете Сити“ до клетва на младите зетьове, премиера на официалния химн на града и откриване на паметник на човека, създал една от най-колоритните български традиции – Етрополе се подготвя за юбилейното XX издание на Международния събор на зетьовете „Зетрополе“.

До 29 юни Етрополе ще е домакин на хиляди гости от страната и чужбина за празника, който вече две десетилетия е сред най-разпознаваемите и обичани културни събития в България. Роден от типичния етрополски хумор, съборът се е превърнал в емблема на града и е направил Етрополе единственото населено място у нас, което официално празнува своите зетьове.

Сред най-очакваните събития е футболният спектакъл „Снахите Юнайтед“ срещу „Зетьовете Сити“, който по традиция събира усмивки и бурни аплодисменти. Той ще се проведе в събота, 27 юни. Публиката ще може да се наслади и на кулинарното шоу „Сладка тъща с лют зет“ с участието на Ути Бъчваров, изложбата „Зет като мед“, кукерски демонстрации, концерти и специални филмови прожекции.

Снимка: iStock

Кулминацията на празника ще бъде на 28 юни с официалното откриване на Международния събор на зетьовете, възстановката на легендата за Зольовската чешма и празничното шествие на зетьовете по улиците на града. Тогава ще бъде открит и паметникът на Николай Коев-Кофето – човекът, поставил началото на уникалната традиция, превърнала Етрополе в символ на зетьовското братство.

Силен емоционален акцент в програмата ще бъде и официалното представяне на химна на Етрополе – рядко постижение за българска община. Произведението, утвърдено от Общинския съвет, е по текст на покойния етрополец Георги Билев и ще бъде изпълнено от три емблематични имена, свързани с града – Софи Маринова, Вили Рай и оперната певица Цветелина Василева.

Празничната програма включва още клетва на младите зетьове, награждаване на най-младите и най-възрастните зетьове, концерти на Калин Вельов, Рафи и „Samba Amazonia“, както и впечатляваща празнична заря.

Снимка: Ева Тошева

Пълната програма на събитието можете да разгледате тук.

Защо Етрополе е наричан градът на зетьовете?

Градът е единственото място в страната, в което се организира празник на задомените мъже – „Зетрополе“.

Според местна легенда, който пие от Зольовата чешма в Етрополе, завинаги остава там. На празника се събират зетьове от всички краища на България, за да се повеселят.

На пъстрото карнавално шествие могат да се видят плакати с някои от основните девизи на зетьовете: „Искаме малко мир в света и вкъщи и любов навънка!“, „Зетят е оцелял, защото е… мълчал!“, както и сценки, които разкриват с много хумор класическите отношения между зетьове и тъщи.

Община Етрополе се слави с богата история, култура и величествена природа. Разположена е в живописната котловина на река Малки Искър, скрита като перла в северните склонове на Стара планина, в подножието на връх Баба (1787м). Котловината е обградена от величествени планински върхове – Звездец, Шиндарника, Свети Атанас, Мара гидия и др. Туристите могат да предприемат незабравимо пътешествие в необятната красота на природата, да се опиянят от величието на Етрополския Балкан и да се впуснат в предизвикателствата на планински, културен, селски, ловен, конен и ски туризъм.

Гордост и символ за величието на Етрополе през вековете са Часовниковата кула, манастирът „Св. Троица” и Историческият музей, които са включени в списъка на Стоте национални туристически обекта.

Днес в региона се пазят различни занаяти, практикувани като поминък в миналото. Най-силно развити са дърворезбарство, тъкачеството, налбантство, коларо-железарство, точиларство, тъкачество, воденичарство и кожарство. Според архивни сведения от 1820 г., там се практикували 42 занаята.