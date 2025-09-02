На 29 август 2015 г. в Мауи, Хавай, света напуска Уейн Дайър - американски автор на книги за психологическа самопомощ и мотивационен лектор. Първата му книга "Вашите слаби места" (Erroneous Zones) през 1976 г. става една от най-продаваните книги на всички времена, с приблизително продадени 35 млн. копия до момента.

"Моите вярвания са, че истината е истина, докато не я организирате и тогава тя се превръща в лъжа. Не мисля, че Исус е учил на християнство, Исус е учил на доброта, любов, загриженост и мир. Това, което казвам на хората, е не да бъдат християнин, а да бъдат като Христос. Не бъдете будист, а бъдете като Буда. Религията е ортодоксалност, правила и исторически писания, поддържани от хората през дълги периоди от време. Обикновено хората са възпитани да се подчиняват на обичаите и практиките на тази религия без съмнение. Това са обичаи и очаквания, идващи отвън човека, и не отговарят на моето определение за духовност", казва Дайър, който умира 75-годишна възраст от инфаркт, след като шест години по-рано (през 2009 г.) е диагностициран с левкемия.

Днес се навършват десет години от смъртта на Уейн Дайър, а ние го почитаме с вечните му мисли и цитати.

"Бог работи с теб, а не вместо теб."

"Вие също имате право да поставите начало на традиции, така като са направили тези, които са създали и оставили наследените от вас традиции.

"Планът, който си съставяме за достигане до определена цел, е полезен и организира всичките ни ресурси за достигането й. Но не допускайте планът да стане по-важен от вас и разписанието му да доминира над вашите чувства и желания."

"В царството на животните да бъдеш родител означава да предадеш на потомството уменията, които ще са му нужни, за да живее самостоятелно и след това да си отидеш. При хората инстинктът за самостоятелност е същият, но невротичната потребност да притежаваме живота на децата си и да живеем чрез тях сякаш взема връх."

"Ако дадете на децата си пример, че се гордеете със себе си, и ако имате висока самооценка, ще им оставите тези ваши качества в наследство."

"Любящите хора живеят в свят пълен с обич. Враждебните хора в свят пълен с омраза. Същият свят."

"Чудесата могат да се случат едва след като се освободиш от идеята за "невъзможното" и си позволиш да почувстваш магията на познанието."

"Мисленето е източникът на проблемите. Сърцето ви крие отговора за тяхното решаване."

"Няма да решите проблема, като го заклеймявате."

Снимка: Facebook/Dr. Wayne W. Dyer

"Всичко, против което сте, ви прави по-слаби. Всичко, за което сте, ви прави по-силни."

"Ако вярвате, че ще стане, ще видите възможности. Ако смятате, че няма да стане, ще видите препятствия."

"Как хората се отнасят с вас е тяхна карма. Как реагирате е ваша."

"Ако животът е безкраен, значи това не е живот."

Вижте повече за друг голям писател и мислител - Уилям Шекспир - в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK