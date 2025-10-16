Даян Кийтън почина внезапно на 79-годишна възраст. Семейството на носителката на Оскар споделя причината за смъртта й.

В ексклузивно изявление пред People, близките на Даян Кийтън потвърждават, че тя е починала от пневмония. Те изразяват и своята огромна благодарност за оказаната подкрепа в този толкова труден за тях момент.

„Семейство Кийтън е много благодарно за изключителните послания на любов и подкрепа, които получиха през последните няколко дни от името на любимата си Даян, която почина от пневмония на 11 октомври“, се казва в изявлението на близките.

Семейството на Кийтън продължава да подкрепя каузите, за които актрисата е споделяла. Приживе тя е обичала животните и е била непоколебима в подкрепата си към бездомните хора. Именно затова семейството апелира всяко дарение в нейна памет да бъде за храна на хора или в приют за животни.

Причината за смъртта на Даян Кийтън

Снимка: Getty Images

Здравословното състояние на Кийтън се е влошило внезапно, сочи източник на People. Смъртта й „беше толкова неочаквана“, добавя източникът, особено за някой с толкова силен и непримирим дух.

В последните си месеци Кийтън е била заобиколена само от най-близките и семейството си. о си семейство. „Дори дългогодишни приятели не са бяха напълно наясно какво се случва“, казва източникът.

Легендата Даян Кийтън

Снимка: Getty Images

Причината за смъртта на Даян Кийтън.

Актрисата почина от пневмония на 11 октомври.

Светът се сбогува с легендата, която почина на 79 години.

Кийтън става известна през 70-те години на миналия век благодарение на ролята си във филмите „Кръстникът“ и сътрудничеството си с режисьора Уди Алън . Тя печели „Оскар“ за най-добра актриса за „Ани Хол“ от 1977 г. Дългата й кариера включва филми като „Клубът на първите съпруги“, множество сътрудничества с режисьорката Нанси Майърс и поредицата „ Книжен клуб“.

Актрисата, родена в Лос Анджелис през 1946 г. като Даян Хол, има две деца, дъщеря Декстър и син Дюк , които осиновява през 1996 и 2001 г. повече за това прочетете тук:

Кийтън никога не се е омъжвала. „Днес си мислех, че съм единствената от моето поколение актриси, която е била самотна жена през целия си живот“, казва тя отново пред People през 2019 г.

„Наистина се радвам, че не се омъжих. Чудачка съм. Спомням си, че в гимназията един човек дойде при мен и каза: „Един ден ще станеш добра съпруга.“ А аз си помислих: „Не искам да бъда съпруга. Не“.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK