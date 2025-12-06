6 декември е – празникът на Свети Николай Мирликийски Чудотворец! По традиция, този ден събира семействата около трапезата, отрупана с рибни ястия, като централно място заема пълнения шаран.

В този светъл и празничен ден, посветен на покровителя на моряците и банкерите, всяка домакиня търси своята изпитана рецепта, за да превърне традиционния шаран в истински кулинарен шедьовър.

Традицията в дома на Николина Чакъдръкова

Снимка: Николина Чакъдръкова

Никулден е специален празник и в дома на обичаната народна певица Николина Чакърдъкова. Нейната любима рецепта за празничния ден е класическа и изпитана – пълнен шаран. Специално за Ladyzone.bg тя споделя как го приготвя и добавя, че не е никак сложно, но пък е ароматно и много вкусно. Ето и как Николина Чакърдъкова приготвя своя празничен шаран.

Подготовка на шарана

Добре почистеният от люспи и вътрешности шаран се измива обилно със студена вода и се подсушава. Натърква се отвън и отвътре със сол, черен пипер и се полива с лимонов сок. Оставя се да престои в хладилник поне 30 минути, за да поеме ароматите.

Приготвяне на плънката

През това време се приготвя плънката. Нарежете лука на ситно и го запържете в олио до омекване. Добавете измития и отцеден ориз към лука. Пържете минута-две, докато стане прозрачен. Поръсете с червен пипер, сол и черен пипер. Разбъркайте добре. В отделен съд на тих огън се слага бульон и към него се добавят смлени орехи – това всичко се добавя към ориза.

Пълнене и печене

Разбъркайте и оставете плънката леко да се охлади. След това напълнете корема на шарана с приготвената плънка. Важно: Не го тъпчете прекалено, тъй като оризът ще увеличи обема си при печенето. Зашийте отвора на корема.

Сложете шарана в намазнена тава. Направете няколко прореза по повърхността на рибата и можете да поставите в тях резенчета лимон или парченца масло. Полейте рибата с 2-3 с. л. олио. Може да добавите и малко вода или бяло вино на дъното на тавата.

Снимка: iStock

Печете в предварително загрята фурна на 180°C около 60 до 90 минути до готовност.

