Колумбийската звезда Малума прекъсва изпълнението си, след като забелязва едногодишно дете в залата. Това се случва по време на концерта му в Мексико Сити.

„Добра идея ли е да доведеш едногодишно дете на място, където децибелите удрят като гръм?“, певецът задава въпрос на майката на малкото дете, съобщава People.

Малума също е родител от съвсем скоро. Откакто е баща, гледа на подобни ситуации по съвсем различен начин. Певецът съветва непознатата майка да носи тапи или слушалки за детенцето си.

„Тежко е. Твоя е отговорността“, казва той на майката.

Певецът подчерта, че бебето не е реквизит или аксесоар за снимки в социалните мрежи, а човек, който има нужда от специални грижи. Когато музиката спре, една от най-големите отговорности на Малума е малката му дъщеричка, на която не би причинил подобно преживяване.

Малума стана баща за пръв път

Малума стана баща на 9 март 2024 г., когато на бял свят се появи дъщеря му Париж Лондоньо Гомес. Майка на детето е дългогодишната му партньорка, архитектката Сусана Гомес. Двамата са заедно от края на 2020 г., а певецът не крие, че това е най-важната и специална връзка в живота му.

Промяната в живота му се отразява и на навиците му – ляга по-рано, става в 5:30 сутринта, тренира и се стреми да бъде в отлична форма.

„Искам тя да се гордее с мен“, казва Малума за дъщеричката си и добавя, че родителството му е вдъхнало нова мисия.

Именно тази нова чувствителност го накара по време на концерт в Мексико Сити да прекъсне изпълнението си, когато видя едногодишно бебе сред публиката, и да призове родителите да пазят слуха на децата си от силния шум.

За връзката на Малума с модела Наталия Барулич вижте във видеото ето тук:



