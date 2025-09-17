Лорън Санчес Безос издава нова книга на 3 март 2026 г. Това съвпада с един от най-специалните дни за България - Освобождението.

Новата книга ще бъде продължение на първия детски бестселър на Санчес – „The Fly Who Flew Under the Sea“, която разказва за смелостта, любопитството и науката. Идеята, която предава произведението е, че мечтите на всяко дете могат да бъдат постигнати.

С новата „The Fly Who Flew Under the Sea“ Лорън Санчес кани малките читатели на ново, още по-щуро приключение. След като в първата част мухата Флин покори Космоса, сега поема по грешен път към Кейп Канаверал и се озовава на дъното на океана.

Това неочаквано пътешествие е не просто забавна история, а истинска магия. Книгата ще потопи децата в един изцяло нов свят, където ще се запознаят с невероятните чудеса на океана – от пъстрите коралови рифове и тайнствените гори от мангрови дървета, до загадъчните гигантски калмари. Така, докато се забавляват, малчуганите неусетно ще научат и колко е важно за хората да пазят природата и да се грижат за света около себе си.

Новата книга на Лорън Санчес

Излиза и в английско, и в испанско издание

С обем около 40 страници и твърди корици

Подходяща е за деца на възраст от 4 до 8 години

Лорън Санчес дебютира като детска писателка през 2024 г. с книгата „The Fly Who Flew to Space“. Също илюстровано издание за деца между 4 и 8 години.

Историята на книгата проследява мечтите на малката муха Флин да стане астронавт и да полети в Космоса, въпреки че училищните уроци й се струват трудни. Книгата включва 32 страници. Проектът е личен за Санчес, която открито споделя, че като дете е имала дислексия и именно затова вярва, че трудностите могат да се превърнат в сила и вдъхновение.

