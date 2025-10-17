Принцеса Даяна е била известна с предпочитанието си към нискомаслена храна. Бившият кралски готвач Дарън Макгрейди разкрива как е постигал перфектно хрупкави печени картофи за принцесата на народа, използвайки една неочаквана и брилянтна съставка.

Дарън Макгрейди, който е бил готвач на британското кралско семейство в продължение на 15 години, често повдига завесата към тайните на кралската кухня. Наскоро той сподели детайли около диетичните навици на принцеса Даяна, чието желание да избягва повечето мазнини го е принудило да импровизира с класически ястия като печените картофи, сочи Eating Well.

Тайната съставка за картофите на принцеса Даяна

За да постигне хрупкави корички и крехка вътрешност без традиционната мазнина, Макгрейди е заменил олиото с белтъци. Вместо да овалва нарязаните картофи в мазнина, той ги е разбърквал с разбити до пяна белтъци и голяма щипка червен пипер за цвят и пикантност. Белтъците създават лека, хрупкава обвивка при печене, която е напълно лишена от мазнини.

Снимка: gettyimages

Как да опитате нискомасления вариант у дома?

Разбийте белтъци, докато станат пенливи. Нарежете около 700 гр. картофи. Оваляйте ги в сместа от белтъци, добавете червен пипер, сол, черен пипер и любими билки.

Прехвърлете картофите в цедка за кратко, за да се отцеди излишният белтък. Тази стъпка помага за по-доброто прилепване на обвивката и предотвратява „задушаването“ на картофите.

Печете равномерно разпределени в тава в предварително загрята фурна на 220°C за около 15 минути или докато омекнат и придобият златист цвят.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Макгрейди отбелязва, че често е сервирал тези картофи на принцесата заедно с печено пиле без кожа. Любопитен факт е, че синовете й, принцовете Уилям и Хари, са предпочитали традиционния вариант на печени картофи, оваляни в олио.

Готвачът си спомня, че любимото ястие, което Даяна е искала най-често, са били пълнените чушки, сервирани с пушен доматен сос.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Освен деликатесите, Макгрейди споделя и лични моменти, описвайки Даяна като топъл и земен човек. Той си спомня с усмивка дни, когато принцесата е влизала в кухнята и дори е предлагала да направи кафе и за двамата, докато готвачът е бил зает.

