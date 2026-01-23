Калин Терзийски - тъжната светлина на българската литература, която угасна завинаги. Той беше безкрайно талантлив, различен и неразбран. Бунт в две сънливи очи. Душа, която се опитваше да живее в сивотата на шумния свят. Кайо слушаше Бийтълс, Дорс и се опитваше да живее в своята измечтана "нирвана". Изплъзваше се като черна котка на смъртта. Но как чувствителността на пишещия може да се съхрани? Да намериш свободата в различността, без това да те убие.

Калин Терзийски - глас, който оттеква дори отвъд смъртта

Писател, поет и сценарист. Категоричен естет. Творец с непримирим характер, който се бореше със света до последния си дъх. 

Роден е на 22 март 1970 г. в София. завършва Националната природоматематическа гимназия НПМГ в София. Въпреки любовта му към математиката, още от онова време, бурната му поетична душевност се проявява в първите му стихотворения "Стихове на тъмно". По-късно, той решава да следва медицина във Висшия медицински институт - София, където завършва през 1996г., а след това специализира психиатрия до 2000 г. Калин започва работа като психиатър в Държавна психиатрична болница „Свети Иван Рилски“ в кв. Курило, Нови Искър. Успоредно с това започва да пише за вестници и за списания.

Снимка: БГНЕС

Писател - психиатър. Какво изобилие на ума само. Каква отдаденост на вътрешния човешки необятен свят. Терзийски обичаше да изследва душевността на хората. Да опознае "танца на съзнанието" с целия му сбъркан ритъм и да го излекува. Или поне да се опита. За съжаление обаче не успя да победи собственото си хаотично въображение, от което се родиха редица изключителни литературни произведения.

Приживе Калин Терзийски издава над 15 заглавия и създава литературен клуб

В романа си "Лудост", Калин Терзийски описва част от премеждията си в психиатрията. Предизвикателството да лекуваш душите на хората, докато се бориш с личните си демони и колко е важен баланса за един лекар-поет. Всъщност, ако се замислим думите поет и лекар много си приличат, нали така? 

В памет на Калин Терзийски: Това бяха любимите му книги (СНИМКИ)

Кайо - бунт в две сънливи очи 

Кайо, както го наричаха близки и приятели, получава присъда за дребно хулиганство за политически протест, за това, че е запалил огън на площада пред сградата на Народното събрание, заедно с Мартин Карбовски през 1997г. Три години по-късно, Калин Терзийски напуска работата си в клиниката и поема изцяло по творческия път. Приема призванието да бъде глас на обществото. Писател, който не се страхуваше да говори, без да бъде чут. А това трябва да го умее всеки творец.

Снимка: БГНЕС

Започва работа като сценарист в телевизии и радиа. В периода от 1996 до 2010 г. работи като сценарист в предаванията: „Квартал“, „Лица“, „Каналето“ (БНТ), „Досиетата Хъ“ (Дарик радио), „Шаш“, „Пълна лудница“. А през 2003 г. участва в провеждането на обществените експерименти на Мартин Карбовски. С приятелите си Ангел Константинов и Мартин Карбовски, писателят създава литературния клуб "Литература*Диктатура", в който почетен член е и брат му Светослав Терзийски. Самият Светослав, който обяви новината за смъртта на Калин Терзийски, написа във Фейсбук:

"Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят.Тук беше тясно за него, дано небето го побере."

Алкохол, любов и "Джимито Морисън"

Калин Терзийски има издадени няколко сборника с разкази и три стихосбирки. През 2010 г. издава брутално дръзкия и искрен роман "Алкохол", написан в съавторство с Деяна Драгоева. Автобиографичен роман двояко - един път чрез споделяне на лична битка и преживявания и втори път - основан на опита на автора при терапията на алкохолизъм в работата му като психиатър.  

Почина писателят Калин Терзийски

Когато музиката свърши

Тежеше му реалността, защото тя не е музика, а само фонов шум. Думите бяха пристан за него и в тях той живя почти като "Джимито Морисън", както обичаше да нарича вокалиста на легендарната рок група Дорс. Обожаваше и Ленън, обожаваше да споделя музиката си. Да споделя любовта и красотата. Понякога имаше кой да я чуе, а сега е много тихо. Онзи ден се чувстваше почти като в "нирвана". Днес го няма, но е тук повече от всякога и всички ние си спомняме. Всички ние знаем. Светлина и безкраен копнеж в далечината, Кайо!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER