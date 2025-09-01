Ива и Радостин Кузманови отпразнуваха първия рожден ден на дъщеричката си Макая с парти в цикламено. Празникът беше двоен, защото Ива има рожден ден само ден преди малката си дъщеричка.

Партито по повод двойния празник е в цикламен нюанс на розовото. Майка и дъщеря са облечени в еднакви рокли. И двете имат розови панделки в косата, като дори са съчетали папионката на Радостин и той има розово по дрехите си.

Тортата на двете дами е на три етажа, като се редуват цветовете розово и бяло. Върху най-горния блат има изписани годинките, които навършва Макая. Средният блат подсказва, че празникът е двоен, а на най-долния са изписани цифрите две и пет. Ива Кузманова навършва 25 години и вече е майка на едногодишна дъщеричка.

Макая е единственото дете на Ива и Радостин – тяхната най-голяма гордост и сбъдната мечта. Като вярващи протестанти, двамата са силно отдадени на семейството и не пропускат нито един малък повод за радост. Те отбелязваха всяка месечинка на дъщеря си с любов и внимание, а първата годинка беше истински празник за всички близки.

Историята на Ива и Радостин започва преди около шест години. Любовта им се развива съвсем естествено и преминава през съвместни тренировки, общи проекти и силната им страст към спорта. Преди три години официално сключват брак. Оттогава вървят ръка за ръка и в личния и в професионалния живот.

Когато разбират, че ще стават родители, Ива продължава да бъде активна и не спира да споделя упражнения за бъдещи майки. А името на дъщеричката им Макая означава „подобна на Бога“ и за родителите това е символично послание за живот, изпълнен със светлина и смисъл.

