Деми Ловато споделя открито за своя дълъг и неравен път към възстановяване от хранително разстройство, като разкри, че готвенето се е превърнало в съществена част от нейното лечение и завръщане към здравословната връзка с храната.

В разговор в подкаста "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" певицата разказа, че в началото на възстановяването си храната ѝ е била източник на страх и тревожност. Тогава дори посещенията в магазина за хранителни стоки са предизвиквали емоционален стрес, защото тя е възприемала храната като „враг“.

Преосмисляне на връзката с храната

С течение на времето Ловато започнала да готви за себе си и това коренно променило отношението ѝ към храната. Тя разказва, че ученето да готви ѝ е помогнало да види храната като източник на уют, спокойствие и радост, а не като опасност.

„Когато за първи път започнах процеса на възстановяване, храната беше много, много тежка за мен. Това не беше просто ядене - беше емоционално хранене. Ментално претоварване. Но през този дълъг път разбрах колко важна може да бъде готварската дейност, защото тя ми помогна да възстановя доверието си към храната и да се наслаждавам на всяка стъпка напред“, разказва Деми Ловато.

Кулинарната й книга - вдъхновение за останалите

Инспирирана от личния си опит, тъмнокосата певица обяви, че скоро ще издаде своя първа кулинарна книга, която ще се казва One Plate at a Time: Recipes for Finding Freedom with Food. Книгата се очаква да излезе на 31 март 2026 г. и ще включва над 80 лесни рецепти, които всеки може да си приготви удобно без много усилия. Само с любов към храната и желание да направиш нещо за себе си.

Певицата пояснява, че рецептите не са предназначени само за хора, които преминават през възстановяване от хранително разстройство, а и за всеки, който иска да започне да готви с лекота и наслада. Тя описва готвенето като „акт на любов и доброта към себе си и към близките“.

