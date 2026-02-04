Бившият съпруг на Джил Байдън – Бил Стивънсън, е изправен пред правосъдието по обвинение в убийство от първа степен. Жертвата е настоящата му съпруга Линда, която бе открита в безсъзнание в дома им в Делауеър в края на миналата година.

Бил Стивънсън беше женен за Джил Байдън в началото на 70-те години. Двамата се разделят пет години по-късно през 1974 г., а гражданският им развод е окончателно финализиран през май 1975 г., съобщава People.

Хронология на трагедията

Бил Стивънсън, бившият съпруг на бившата първа дама Джил Байдън, е обвинен в убийството на съпругата си Линда.

Линда Стивънсън бе намерена безжизнена в дома си в Делауеър през декември и по-късно бе обявена за мъртва.

Бил е арестуван, след като е обвинен в убийство от първа степен.

Снимка: Getty Images

Всичко между Линда и Бил Стивънсън започва на 28 декември 2025 г., когато полицията в окръг Ню Касъл получава сигнал за „домашен спор“ в къщата на семейството в Оук Хил. Когато екипите пристигат на място, те заварват Линда Стивънсън в хола на жилището без признаци на живот.

Снимка: Getty Images

Въпреки незабавната намеса на служителите на реда и опитите за съживяване, жената е обявена за мъртва. Към този момент полицията все още запазва в тайна детайлите около точната причина за смъртта, като се очакват заключенията на съдебните медици.

Задържане и гаранция

На 2 февруари 2026 г., властите официално арестуват 76-годишния Стивънсън. Той е изправен пред съда и в момента се намира в ареста, като е определена парична гаранция от 500 000 долара.

Миналото с първата дама

Снимка: Getty Images

След развода с Бил Стивънсън, Джил Байдън започва връзка с тогавашния сенатор Джо Байдън, който през 2021 г. стана 46-ият президент на САЩ.

Въпреки че случаят привлича огромно медийно внимание заради известната му бивша съпруга, представители на семейство Байдън все още не са излезли с официална позиция или коментар за случилото се.

Насилието над жени в България

Статистическите данни за насилието, основано на пол, разкриват стряскаща реалност както в европейски мащаб, така и у нас. Според официално изследване на Евростат, близо 31% от жените в Европейския съюз са били жертва на физическо или сексуално насилие в даден момент от живота си, като всяка осма жена е преживяла тежки форми на сексуална агресия. В България ситуацията е не по-малко тревожна – данните на Европейския институт за равенство между половете и FRA сочат, че 21% от българките, които са имали партньор, са били обект на психологически, физически или сексуални посегателства от негова страна. Докато официалните отчети на МВР регистрират около 3 000 жертви на домашно насилие годишно, специализираните проучвания показват, че реалният процент на засегнатите е много по-висок, като близо 14% от жените у нас са се сблъсквали с директни заплахи или физическа сила в интимните си отношения.

PULSE Foundation е дългогодишна неправителствена организация, предлагаща подкрепа и програми за жертви на домашно и полово базирано насилие.

Още снимки на Джил Байдън вижте в галерията по-горе.

