На 14 януари 1977 г. света напуска американската писателка от френско-кубински произход Анаис Нин. Родена е на 21 февруари 1903 г., а името й се свързва най-вече с еротичната литература – предимно романи и разкази, най-известни, сред които са "Делтата на Венера" и "Птичета", пубикувани след смъртта й.

Първият е сборник от разкази, които Анаис пише в Париж по поръчка на частен колекционер, който плаща по долар на страница. Много критици я посочват като феминистка преди феминизма – показва женската същност в нейната най-еротична изява.

Известна е и със своя дневник, който води от 12-годишна чак до смъртта си през 1977 г.

„Аз, с цялото си съзнание, избрах мъж, който стимулира силата ми, който има огромни изисквания към мен, който не се съмнява в моята смелост и издръжливост, който не вярва, че съм наивна и невинна, който има куража да се държи с мен като с жена.“

„Виждаме нещата не според това какви са те, а според това, какви сме ние.“

„Мечтите са необходими, за да живееш.“

Снимка: Уикипедия

„Любовта никога не умира от естествена смърт. Умира, защото не знаем как да допълним нейния източник. Умира от слепота, грешки и предателства. Тя умира от болести и рани, тя умира от умора.“

„Никой друг освен влюбената жена не вижда върховното величие на мъжете.“

„Колко грешно е жената да очаква мъжът да построи света, който тя желае, вместо да го направи сама.“

„Мечтите преминават в реалността чрез действия. От действията произтичат нови мечти; и от тази взаимосвързаност произтича най-висшата форма на живот.“

„Животът е познат на тези, които страдат, губят, търпят несгоди и поражения, за да победят.“

Снимка: Уикипедия

„Ние пътуваме, някои от нас завинаги, за да търсим други държави, други животи, други души.“

„Ролята на писателя е не да каже това, което всички можем да кажем, а това, което не можем да кажем.“

„Да притежаваш знание не означава да убиеш усещането за чудо и мистерия. Винаги има повече мистерия.“

„Да се въздържаш да живееш, значи да си свършен... колкото повече даваш на живота, толкова повече той ти дава на теб.“

„Единствено в творчеството има възможност за съвършенство.“

„За тебе и за мене – най-върховните моменти, най-силната наслада е не когато нашият ум доминира, а когато го губим.“

„Животът се свива и разширява пропорционално на куража на човека.“

