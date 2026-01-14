На 14 януари 1977 г. света напуска американската писателка от френско-кубински произход Анаис Нин. Родена е на 21 февруари 1903 г., а името й се свързва най-вече с еротичната литература – предимно романи и разкази, най-известни, сред които са "Делтата на Венера" и "Птичета", пубикувани след смъртта й.
Първият е сборник от разкази, които Анаис пише в Париж по поръчка на частен колекционер, който плаща по долар на страница. Много критици я посочват като феминистка преди феминизма – показва женската същност в нейната най-еротична изява.
Известна е и със своя дневник, който води от 12-годишна чак до смъртта си през 1977 г.
„Аз, с цялото си съзнание, избрах мъж, който стимулира силата ми, който има огромни изисквания към мен, който не се съмнява в моята смелост и издръжливост, който не вярва, че съм наивна и невинна, който има куража да се държи с мен като с жена.“
„Виждаме нещата не според това какви са те, а според това, какви сме ние.“
„Мечтите са необходими, за да живееш.“
„Любовта никога не умира от естествена смърт. Умира, защото не знаем как да допълним нейния източник. Умира от слепота, грешки и предателства. Тя умира от болести и рани, тя умира от умора.“
„Никой друг освен влюбената жена не вижда върховното величие на мъжете.“
„Колко грешно е жената да очаква мъжът да построи света, който тя желае, вместо да го направи сама.“
„Мечтите преминават в реалността чрез действия. От действията произтичат нови мечти; и от тази взаимосвързаност произтича най-висшата форма на живот.“
„Животът е познат на тези, които страдат, губят, търпят несгоди и поражения, за да победят.“
„Ние пътуваме, някои от нас завинаги, за да търсим други държави, други животи, други души.“
„Ролята на писателя е не да каже това, което всички можем да кажем, а това, което не можем да кажем.“
„Да притежаваш знание не означава да убиеш усещането за чудо и мистерия. Винаги има повече мистерия.“
„Да се въздържаш да живееш, значи да си свършен... колкото повече даваш на живота, толкова повече той ти дава на теб.“
„Единствено в творчеството има възможност за съвършенство.“
„За тебе и за мене – най-върховните моменти, най-силната наслада е не когато нашият ум доминира, а когато го губим.“
„Животът се свива и разширява пропорционално на куража на човека.“
