На 11 декември 1918 г. се ражда един от най-ярките гласове на руската литература - Александър Солженицин. Автор на произведенията "Един ден на Иван Денисович" и "Архипелагът ГУЛаг", писателят дисидент е отличен с Нобелова награда за литература през 1970 г.

Днес се навършват 107 години от рождението на Солженицин, а ние почитаме живота на руския писател с вечните мисли и цитати от творчеството му.

Снимка: Getty Images

"Не степента на благополучие донася щастие на хората, а отношението на сърцето и гледната точка върху собствения ни живот. И едното, и другото са винаги в наша власт, а това означава, че човек винаги може да щастлив, ако го иска - и никой не може да му попречи."

"Всеки, който веднъж е провъзгласил насилието за свой метод, неумолимо трябва да избере лъжата за свой принцип."

"За една страна да има велик писател е като да има второ правителство. Затова никой режим не е обичал големите писатели, а само незначителните."

"Интелигент е този, чиито интереси към духовната страна на живота са настойчиви и постоянни, предизвикани от външни обстоятелства, дори съществуващи въпреки тях."

"Нека лъжата дойде на света, нека дори триумфира. Но не чрез мен."

Снимка: Getty Images

"Интелигент е този, чиято мисъл не е подражаваща."

"Работата, както и тоягата, има два края - ако работиш за хората, дай качество; ако го правиш за началника - дай показност."

"Най-тежък е животът не на тези, които тънат в морето, които ровят земята или търсят вода в пустинята. Най-тежък е животът води този, който всеки ден, излизайки от дома си, си удря главата в горния праг на врата, защото е твърде нисък за него."

"Човек е щастлив, стига да избере да бъде щастлив. Тогава никой не може да го спре."

"Ако не умееш да използваш минутата, ще пропилееш и часа, и деня, и целия живот."

Вижте повече за Александър Солженицин в следващото видео:

