Аксел Роуз не е просто име - той е епичен импулс, оставен върху кардиограмата на световната музика от пулса на рока - една контрадикция, която продължава да привлича, отблъсква и вдъхновява и до днес. Аксел гостува само преди броени месеци за концерт в София и въпреки цялата буря от (предимно негативни) коментари за изпълненията му, той остава един от най-великите вокали в историята на музиката. И като заговорихме за историята - неговата е толкова драматична, колкото сам по себе си е и звукът на Guns N’ Roses. Легенда. Бунтар. Архитект на хаоса. Гласът, който обърна всичко с главата надолу - днес той навършва 64 години на този свят!

Коренът на легендата - от религиозното семейство до секссимвола Аксел Роуз

Аксел Роуз е роден като Уилям Брус Роуз младши на 6 февруари 1962 г. в Лафайет, Индиана - малък град, който никак не подсказва, че един ден ще даде един от най-непредвидимите рок фронтмени на света. Ранният му живот е белязан от несигурност - има трудно детство и проблеми в училище. Баща му Уилям Роуз напуска семейството, когато Аксел е на две години и майка му се омъжва повторно. След брака й, Аксел приема името на втория си баща и е прекръстен на Уилям Бейли.

Снимка: Getty Images

Младият Аксел расте в религиозна среда и пее в църковния хор, преди да открие завладяващия звук на хард рок музиката, в която вижда и мечтите си. Още от малък Аксел проявява интерес към музиката и учи пиано. Като тийнейджър, сформира група наречена Axl, а по-късно приема това име и като собствено. Когато става на 17 години, открива, че истинското му име е Роуз, а не Бейли и оттогава приема официално името Аксел Роуз. По-късно Аксел решава да добави и Уилям и цялото му име остава Уилям Аксел Роуз.

Когато напуска Индиана и се пренася в Лос Анджелис, в него вече е назрял сериозен вътрешен конфликт между доброто момче от църковния хор и гласа, който скоро ще изкрещи “Welcome To The Jungle“. Разделение, която се усеща като личен мит, вплетен в всеки тон, който изважда от себе си.

Снимка: Getty Images

Ражда се Guns N’ Roses

Сливането на творческата енергия на Роуз, Изи Страдлин, Слаш, Дъф Маккаган и Стивън Адлър води до създаването на Guns N’ Roses в Лос Анджелис през 1985 г. - група, която преобръща рок сцената, която към онзи момент е тотално доминирана от глем рока. Но кой не иска малко агресия, тестостерон и адреналин? – почти чуваме да пита Аксел. И се заема с точно това – да направи рок музиката и изпълнителите да изглеждат отново опасни!

Как се случва това ли? Ето как - в началото на 80-те Аксел напуска родния си град и се премества в Града на ангелите, където се свързва със своя приятел и бивш член на създадената от него група – Изи Страдлин, като заедно решават да градят музикална кариера. Първоначално те сменят няколко групи, включително Hollywood Rose и L.A. Guns, но през 1985 г. създават Guns N’ Roses заедно със Слаш (соло китара), Дъф Маккагън (басист) и Стивън Адлър (барабани). Дебютният албум на групата, наречен "Live ?!*@ Like A Suicide", излиза през 1986 г. и е демо лайв в 10 хил. екземпляра, като съдържа само четири песни.

Снимка: Getty Images

И въпреки че дебютът на бандата първоначално не взривява магазините за винили от особен интерес, когато през 1987 г. излиза Appetite for Destruction, това обръща всичко с главата надолу – и за членовете на бандата, и за цялата музикална индустрия. Така една след друга последват Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City… Това се случва благодарение на важен договор - през 1987 г. Guns N’ Roses подписват с лейбъла Geffen и издават първия си студиен албум. Дори Appetite for Destruction няма голям успех в самото начало, но след излизането на няколко сингъла групата придобива популярност и той достига до номер едно в класациите с повече от 25 милиона продажби.

Снимка: Getty Images

Sweet Child O’ Mine (1987)

Създаването на най-големия хит на бандата започва малко като на шега... Слаш измисля легендарното китарно интро по време на джем сесия за „разгряване“ в студиото, смятайки, че това е просто глупава мелодийка, която си подрънква. Но Аксел Роуз я харесва и започва да пише текст по мелодията, като написва лириките й като любовно писмо към приятелката си Ерин Еверхарт - една от малкото връзки, за които е говорил с толкова обич и съжаление... Лириките на парчето са необичайно нежни за звученето на Guns N’ Roses, които дори често са обвинявани от други музиканти в женомразство - включително от покойния фронтмен на "Нирвана" Кърт Кобейн. Вдъхновителка на лириките, актрисата и модел Ерин Еверхарт е дъщеря на известен американски актьор. И макар първоначално Слаш да не харесва звученето на песента, успява да запише едно от най-великите и паметни китарни сола в историята на музиката, а мелодията е силно повлияна от класически рок балади от 70-те, като сходно звучене носят парчетата на „Аеросмит“ и „Лед Цепелин“. Изпълнена с очарованието от детските спомени и усещането за невинност и носталгия, Sweet Child O’ Mine от албума Appetite for Destruction (1987) се превръща в единственият номер едно хит на групата в чарта Billboard Hot 100 в САЩ, както и в една от най-емблематичните рок песни на 80-те.

Снимка: Getty Images

Welcome to the Jungle (1987)

Парчето отразява първите впечатления на Аксел Роуз от Лос Анджелис, когато се мести там от Лафайет, Индиана - тогава той е наивен младеж, който е силно шокиран от бруталната реалност на града, свързана с наркотици, проституция, насилие, бедност и бездомност. Израснал в религиозно и консервативно семейство, той изпитва същински шок, когато попада в свят, изпълнен с толкова пороци и страдания. Аксел пише текста, след като му се случва инцидент, при който бездомник му казва насреща: "Знаеш ли къде си попаднал? Ти си в джунглата, човече!“ („You know where you are? You’re in the jungle, baby!“), което се превръща в ключова реплика в песента. Думите са изречени от скитник, който заплашва Аксел при слизането му от автобуса. Така тази истинска история става основа на песента, с която Guns N' Roses започват да представят себе си като опасни и нецензурирани - нещо, което е в пълен контраст с популярните глем метъл банди през 80-те. Символично засегнатите в клипа теми за корупцията, дрогата и бруталността водят до първоначалната му забрана по MTV в началото, но впоследствие видеото става култово.

Снимка: Getty Images

November Rain (1991)

Песента е вдъхновена от кратък разказ за любовта, загубата й и последвало самоубийство, като новелата Without You е написана от близък приятел на Аксел - Дел Джеймс. За лириките на парчето се смята, че сюжетът е от части свързан с отношенията между Аксел и Ерин Еверхарт. Аксел работи дълго време по песента - години наред, преди да бъде записана - още от началото на 80-те. Парчето влиза в албума Use Your Illusion I (1991), като с продължителността си от цели 8 минути се превръща в една от най-дългите песни, които са стигали някога до челната десетка на чарта Billboard 100 в Щатите. Клипът на парчето също добива култов статус, като драматичната сватба, която се разиграва в него, има трагичен край. Заснемането му е сравнимо по мащаб и бюджет с тези на филм, като струва повече от 1,5 милиона долара. Смята се, че сюжетът в клипа показва въображаемия романс между Аксел и Ерин Еверхарт - бурната им връзка и трагичния й край. Същевременно сцената със сватбената церемония и бурята символизират нестабилността и буреносните години в живота на Аксел и отношенията му с неговата любима. Със струнната си оркестрация и епично звучене песента се превръща в същинска „Бохемска рапсодия“ за Guns N’ Roses - по-различна и дълбока по звучене от всичко, което някога са правили преди това.

Това са все песни, в които Роуз не просто пее - той вади като руда звука от дълбините на човешките си недра. Неговият глас – безброй октави, силен, неочакван, опасен - е като сипване на сол върху раната на човешката душа. Но често действа оздравително. Неслучайно Аксел е смятан за един от най-великите вокалисти в рок историята, често класиран от музикални библии като Rolling Stone и Billboard сред най-великите гласове на всички времена.

Снимка: Getty Images

Бунтът и хаосът – щом са част от човека, защо да не са и част от музиката? Вероятно това се е въртяло в главата на Аксел Роуз - легенда не само заради гласа си, но и заради напрежението, което носи винаги около себе си. Той не е полирана „звезда“, той е живият конфликт на един човек със света. Това е човек без филтър, който пренася битката от улиците на живота директно в музиката си и на сцената. Човек, който създава сцена след сцена след всяка нота и вопъл, който пее за любов, болка, изгубено детство и несбъднати мечти - наистина рядко някой в рока е бил толкова уязвим и едновременно толкова жесток в изкуството си. Но откъде идва най-силното му вдъхновение? Без съмнение това е…

Личният му свят - любов, битки и напрежение

Роуз е толкова противоречив, колкото звукът му. Женен е кратко за Ерин Евърли – вероятно най-голямата му муза, но след редица драматични събития, които дори стигат до съдебни конфликти, нещата приключват. Ето какво се случва – в една романтична история послужила като вдъхновение зад едни от най-големите хитове на бандата. През 1990 г. Аксел Роуз се жени за приятелката си Ерин Евърли (дъщеря на Дон Евърли – член на култовите през 60-те години Everly Brothers), с която са заедно от няколко години. Няколко месеца по-късно иска развод, но те се помиряват и до развод не се стига. През октомври 1990 г. Ерин забременява, но претърпява спонтанен аборт, което силно повлиява на Аксел. През януари 1991 г. бракът им е обявен за невалиден. По-късно Аксел Роуз завърза връзка със Стефани Сеймор и силно се привързва и към сина ѝ като към собствен син. След раздялата им през 1993 г. Аксел изпада в дълбока депресия. След бурна романтика със супермодела, за която се сгодява, отношенията им рухват - също с тъжни правни и лични последствия за Аксел…

Снимка: Getty Images

Нестабилност и разпададане на бандата

След първоначалния успех следват няколко години на нестабилност, отложени концерти и слухове за разпадане на групата. След издаването на албума G N' R Lies през 1988 г. Аксел е обвинен в расизъм и хомофобия заради текста на песента „One in a Million“.

Снимка: Getty Images

През 1991 г. Guns N’ Roses издава нов двоен албум, наречен Use Your Illusion I и Use Your Illusion II. Албумите имат голям успех, но групата често има неприятности заради нестабилното поведение на Аксел Роуз, което се сменя като облаците на небето. Имиджът на Guns N’ Roses се срива тотално. На няколко пъти Аксел закъснява за изпълненията или умишлено задържа групата, като кара феновете да чакат часове преди да излезе на сцената.

През юли 1991 г., по време на концерт от турнето Use Your Illusion Tour в Сейнт Луис, Аксел слиза от сцената и отнема камерата на зрител. Концертът е прекратен, групата напуска сцената и с това предизвиква размирици в публиката. Няколко месеца по-късно Аксел е арестуван, но е освободен. Друг бунт е предизвикан на 8 август 1992 г. в Монреал, по време на турне на групата заедно с Металика. Аксел прекратява изпълнението си след няколко парчета и напуска сцената, което довежда до масови размирици на стадиона. През 1992 г., по време на наградите на MTV той публично се нахвърля и върху Кърт Кобейн от Нирвана.

Цветя и рози за Гънс въпреки всичко

Грубите ръбове на рока, които Guns N’ Roses вкарават съзнателно нешлифовани в слуха на музикалните поклоници се забиват в емоционалния акустичен код на поколения наред. Това са лични песни, които могат да бъдат усетени от душите на онези, които не се вписват - изгубените, яростните, различните. Епичните песни на Аксел са не просто някакви си хитове от върховете на класациите. Те са прозрения за човешката трагедия, поднесени с вселенско симфонично звучене.

Повече от 40 години след създаването си, Guns N’ Roses продължават да пълнят стадиони по света, а древната магия, която Аксел и компания създадоха, гори с не по-слаб пламък. Затова когато чуете някой да спори дали Аксел Роуз е гений, чудовище или и двете, има само едно сигурно нещо: Аксел Роуз е митология, изкована от глас и звук. Той е усещане за античност в постмодерна рок история. Когато Аксел отвори пастта си и запее, нищо вече не може да бъде същото.

