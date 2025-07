Аксел Роуз, Слаш и компания от легендарната рок банда Guns N’ Roses ще изнесат днес концерт в София на стадион „Васил Левски“, като датата е част от турнето на групата в Европа и в Близкия изток през следващата година. Обиколката започва на 23 май и включва 24 дати. Подгряващи гости за концерта в София ще бъдат музикантите от Public Enemy.

„Guns N’ Roses остават най-динамичната, провокативна и емблематична американска рок банда в историята до днес. Трайно вкоренен в поп културата, техният албум Appetite For Destruction от 1987 г., сертифициран с диамантен статус, е официално „най-продаваният дебютен албум в историята на САЩ“ и „11-ият най-продаван албум в САЩ за всички времена“. Турнето им Not In This Lifetime… (2016–2019) заема четвърто място в класацията на най-доходоносните концертни турнета на всички времена“, заявяват организаторите на концерта в София.

През 1991 г. Guns N’ Roses издават двойния си албум Use Your Illusion I и Use Your Illusion II, сертифицирани със седемкратен платинен статус. С общи продажби от над 100 милиона копия до момента, техният каталог включва още G N’ R Lies, The Spaghetti Incident?, Greatest Hits и Chinese Democracy.

Аксел Роуз, Слаш и Дъф Маккагън ще свирят още у нас, в Сърбия, Турция, Португалия, Испания, Италия, Чехия, Германия, Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Полша, Унгария и Австрия. Guns N’ Roses ще свирят за първи път в Саудитска Арабия, Грузия, Литва и Люксембург. През 2025 г.

Остават броени часове до концерта на бандата в София - научете истинската история зад най-големите хитове на Guns N’ Roses.

Sweet Child O’ Mine (1987)

Създаването на най-големия хит на бандата започва малко като на шега... Слаш измисля легендарното китарно интро по време на джем сесия за „разгряване“ в студиото, смятайки, че това е просто глупава мелодийка, която си подрънква. Но Аксел Роуз я харесва и започва да пише текст по мелодията, като написва лириките й като любовно писмо към приятелката си Ерин Еверхарт - една от малкото връзки, за които е говорил с толкова обич и съжаление... Лириките на парчето са необичайно нежни за звученето на Guns N’ Roses, които дори често са обвинявани от други музиканти в женомразство - включително от покойния фронтмен на "Нирвана" Кърт Кобейн.

Вдъхновителка на лириките, актрисата и модел Ерин Еверхарт е дъщеря на известен американски актьор. И макар първоначално Слаш да не харесва звученето на песента, успява да запише едно от най-великите и паметни китарни сола в историята на музиката, а мелодията е силно повлияна от класически рок балади от 70-те, като сходно звучене носят парчетата на „Аеросмит“ и „Лед Цепелин“.

Изпълнена с очарованието от детските спомени и усещането за невинност и носталгия, Sweet Child O’ Mine от албума Appetite for Destruction (1987) се превръща в единственият номер едно хит на групата в чарта Billboard Hot 100 в САЩ, както и в една от най-емблематичните рок песни на 80-те.

Welcome to the Jungle (1987)

Парчето отразява първите впечатления на Аксел Роуз от Лос Анджелис, когато се мести там от Лафайет, Индиана - тогава той е наивен младеж, който е силно шокиран от бруталната реалност на града, свързана с наркотици, проституция, насилие, бедност и бездомност. Израснал в религиозно и консервативно семейство, той изпитва същински шок, когато попада в свят, изпълнен с толкова пороци и страдания.

Аксел пише текста, след като му се случва инцидент, при който бездомник му казва насреща: "Знаеш ли къде си попаднал? Ти си в джунглата, човече!“ („You know where you are? You’re in the jungle, baby!“), което се превръща в ключова реплика в песента. Думите са изречени от скитник, който заплашва Аксел при слизането му от автобуса. Така тази истинска история става основа на песента, с която Guns N' Roses започват да представят себе си като опасни и нецензурирани - нещо, което е в пълен контраст с популярните глем метъл банди през 80-те. Символично засегнатите в клипа теми за корупцията, дрогата и бруталността водят до първоначалната му забрана по MTV в началото, но впоследствие видеото става култово.

November Rain (1991)

Песента е вдъхновена е от кратък разказ за любовта, загубата й и последвало самоубийство, като новелата Without You е написана от близък приятел на Аксел - Дел Джеймс. За лириките на парчето се смята, че сюжетът е от части свързан с отношенията между Аксел и Ерин Еверхарт. Аксел работи дълго време по песента - години наред, преди да бъде записана - още от началото на 80-те. Парчето влиза в албума Use Your Illusion I (1991), като с продължителността си от цели 8 минути се превръща в една от най-дългите песни, които са стигали някога до челната десетка на чарта Billboard 100 в Щатите.

Клипът на парчето също добива култов статус, като драматичната сватба, която се разиграва в него, има трагичен край. Заснемането му е сравнимо по мащаб и бюджет с тези на филм, като струва повече от 1,5 милиона долара. Смята се, че сюжетът в клипа показва въображаемия романс между Аксел и Ерин Еверхарт - бурната им връзка и трагичния й край. Същевременно сцената със сватбената церемония и бурята символизират нестабилността и буреносните години в живота на Аксел и отношенията му с неговата любима. Със струнната си оркестрация и епично звучене песента се превръща в същинска „Бохемска рапсодия“ за Guns N’ Roses - по-различна и дълбока по звучене от всичко, което някога са правили преди това.

