Guns N' Roses е една от най-влиятелните и монументални сили в музиката, като групата е създадена през 1985 г. Рок бандата е дала на света редица вечни хитове, които и до днес носят значително състояние на членовете й. Но кой е най-богатият сред тях? Нека видим!

Аксел Роуз: Най-богатият член

Аксел Роуз, чието истинско име е Уилям Брус Роуз младши, е фронтмен, вокалист и един от основателите на Guns N' Roses. Нетната стойност на богатството му се оценява на около 200 млн. долара през миналата година.

Снимка: Getty Images

Това значително богатство произтича основно от неговия успех с групата, включително продажби на албуми, турнета и мърчъндайз стоки. Турнето "Not in This Lifetime..." на групата, което започна през 2016 г., беше особено доходоносно, като спечели над 584 млн. долара, което го направи едно от най-печелившите турнета на всички времена в историята на музиката.

Слаш: Иконичният китарист

Саул Хъдсън, известен най-вече като Слаш, е водещият китарист на Guns N' Roses. Към 2023 г. нетната стойност на богатството му се оценява на около 90 млн. долара.

Богатството му се дължи на приноса му към Guns N' Roses, соловите му проекти и участието му в супергрупата Velvet Revolver.

Дъф Маккейгън: Многостранно развитият басист

Майкъл „Дъф“ МакКаган, басистът на групата, има приблизителна нетна стойност на богатството от 70 млн. долара. Отвъд музикалните си начинания, Маккейгън се впуска в писателска дейност и финанси, като е автор на книги и други публикации и дори изучава финанси, за да управлява ефективно приходите си.

Други известни членове:

Изи Страдлин

Основател и ритъм китарист на групата, нетната стойност на богатството на Страдлин се оценява на 28 млн. долара.

Стивън Адлър

Оригиналният барабанист на групата, Адлър има нетна стойност на богатството от приблизително 15 млн. долара.

Дизи Рийд

Дългогодишният клавирист може да се похвали с нетна стойност на богатството от около 40 млн. долара.

Ричард Фортус

Китарист, който се присъедини към групата на по-късен етап, Фортус има приблизителна нетна стойност на богатството от 3,5 млн. долара.

Мелиса Рийз

Клавиристка на групата от 2016 г., Рийз има нетна стойност на богатството от около 2 млн. долара.

