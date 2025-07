Над 40 000 души изпълниха Национален стадион „Васил Левски“ за дългоочакваното завръщане на Guns N’ Roses у нас – снощният концерт ще остане в историята със своя безкомпромисен сетлист, кипяща енергия и вълнуваща атмосфера и хиляди, които пяха с пълно гърло - "Take me down to the Paradise City / Where the grass is green and the girls are pretty! Take me home"...

Юли се превърна в месец на истински рок маратон, който стартира с два съвършени концерта на Dream Theater на Античния театър в Пловдив, последвани от Guns N’ Roses в София, а черешката идва с предстоящото издание на Hills of Rock от 25 до 27 юли – мащабни събития, които издигат фестивалната сцена в България на световно ниво.

Още по-вълнуващо – за първи път у нас и на Балканите, хора с увреден слух преживяват музиката пълноценно чрез haptic костюмите на Music: Not Impossible, осигурени от организаторите от Fest Team.

„Guns N’ Roses остават най-динамичната, провокативна и емблематична американска рок банда в историята до днес. Трайно вкоренен в поп културата, техният албум Appetite For Destruction от 1987 г., сертифициран с диамантен статус, е официално „най-продаваният дебютен албум в историята на САЩ“ и „11-ият най-продаван албум в САЩ за всички времена“.

Турнето им Not In This Lifetime… (2016–2019) заема четвърто място в класацията на най-доходоносните концертни турнета на всички времена“, заявяват организаторите на концерта в София.

През 1991 г. Guns N’ Roses издават двойния си албум Use Your Illusion I и Use Your Illusion II, сертифицирани със седемкратен платинен статус. С общи продажби от над 100 милиона копия до момента, техният каталог включва още G N’ R Lies, The Spaghetti Incident?, Greatest Hits и Chinese Democracy.

