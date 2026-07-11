Навършват се 80 години от рождението на британския музикант Джон Лоутън, вокалист на групата Uriah Heep, популярен у нас като изпълнител на песента "Джулай морнинг" (July Morning). Бившият кмет на Каварна и настоящ общински съветник в града Цонко Цонев каза пред БТА, че рок легендата Джон Лоутън е приемал България като своя втора родина.

В продължение на 13 години за всеки 1 юли Джон Лоутън идваше у нас и на зазоряване в първото юлско утро изпълняваше емблематичната песен, която дава и името на българския празник „Джулай морнинг“, припомни Цонко Цонев, който беше близък приятел на вече покойния певец. От 2007 до 2015 г. британският музикант изпълнява песента край каварненското село Камен бряг, а след това до 2019 г. е на „Джулая“ в Тутракан. Вокалистът на Uriah Heep почина на 29 юни 2021 г. на 74-годишна възраст.

Бившият кмет на Каварна е голям почитател на рок музиката и е известен с прякора си "Кметъла". Чрез общ познат в Лондон Цонев успява да осъществи контакт с Джон Лоутън и да го покани в България. Легендарният вокалист на Uriah Heep идва за пръв път в нашата страна през 2004 г., а първият му концерт в България е в Каварна, където заедно с българската рок група „Б.Т.Р.“ изпълнява песни на Uriah Heep.

Според Цонко Цонев още при първото си посещение у нас британският музикант се превръща в голям приятел на България. Той каца във Варна през 2004 г. заедно със съпругата си Ирис, която е германка, а на летището е посрещнат от тогавашния кмет на Каварна и от музикантите от „Б.Т.Р.“

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По думите на Цонко Цонев Джон Лоутън бил много изненадан, че в България има празник „Джулай морнинг“, посветен на изгрева на слънцето, вдъхновен от песента July Morning на Uriah Heep.

„Може би ние като рок динозаври ще изчезнем, но музиката, която оставяме, и свободният дух, който тя носи, ще останат", казва през 2016 г. в Тутракан, край Дунав, в навечерието на „Джулай морнинг“ Джон Лоутън. „Джулай морнинг“ ще продължава да го има, „Джулай морнинг“ е за всички хора, а България е единствената страна, която празнува по този начин изгрева на слънцето“, подчерта рок певецът, цитиран от БТА.

Цонко Цонев отбеляза, че британският музикант направи страхотна реклама на страната ни чрез документалните филми, които засне за много български общини, като поредицата се наричаше „Джон Лоутън представя...“ Певецът си купи къща в Каварна и доведе в България и други световноизвестни музиканти от Uriah Heep.

„Най-запомнящият се момент беше през 2008 г., когато Джон доведе за първи път на „Джулая“ човека, който е написал песента July Morning – Кен Хенсли, и двамата пяха на Камен бряг. Имаше хиляди, хиляди хора и двамата заедно с „Б.Т.Р.“ изнесоха огромно шоу. Джон и „Б.Т.Р.“ станаха като едно семейство“, каза Цонко Цонев пред БТА.

„Научихме Джон да пие ракия. Той много обичаше ракия с шопска салата. И много смешно казваше „шопски салат“. Понаучи и български думи: „Здравейте, как сте?“ Имаше невероятно английско чувство за хумор“, добави Цонев.

Той описа музиканта като „много скромен човек“. „Такъв велик музикант, а беше толкова скромен“. „Джон зареждаше хората с енергия“, каза бившият кмет на Каварна. „Не очаквах, че Джон Лоутън ще стане такъв голям приятел на България. Той наистина се влюби в страната ни и много обичаше да идва в къщата си в Каварна, дори по няколко пъти в годината, макар че имаше и къща в Испания“, добави неговият приятел.

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По думите на Цонев истинският празник „Джулай морнинг“ е започнал, когато Джон Лоутън е започнал да пее на „Джулая“ в Камен бряг.

„Тогава всичко се запали. Тогава тръгна вълната на „Джулай морнинг“. Преди това също се празнуваше, хората слушаха песента край морето на касетофони, но истинският празник се случи, когато Джон и Кен Хенсли пяха заедно на Камен бряг. Радвам се, че този празник вече се празнува навсякъде, не само край морето, но и край реки, езера, язовири. Съжалявам, че Джон вече го няма. Той беше велик човек. Този човек, като излезеше на сцената и като отвореше устата си да изпее песента точно на изгрева на слънцето, това променяше всичко. Много е важен човешкият фактор. Той запали този огън на празнуването на „Джулай морнинг“. През 2008-2009 г. на 1 юли на Камен бряг идваха по 10 000 души и там ставаше град колкото Каварна. Бяха незабравими времена“, коментира Цонко Цонев.

По думите му, макар че Джон Лоутън е световноизвестен музикант, той никога не се е държал като звезда, дори напротив.

„Аз не си спомням случай да е отхвърлил някой човек, да не се снима с него, да не му даде автограф, да не обърне внимание на някого, независимо колко е уморен, независимо колко часът е. Той беше винаги на линия за хората, за феновете. Джон беше много земен човек и затова много го обичах“, каза Цонко Цонев.

„Когато идваше в България, Джон Лоутън сияеше. Самото му излъчване тук беше различно. Той беше обиколил целия свят, но тук наистина много, много му харесваше. Хората в България също много го обичаха и го смятаха за наш човек, не за англичанин“, допълни бившият кмет на Каварна. Той припомни, че рок певецът изнесе концерти в десетки български градове и навсякъде беше посрещан изключително сърдечно и самият той се отнасяше топло към българите.

„Джон ме наричаше Brother № 1. Вероятно е имал и други „братя“, но мен ме нарече „брат номер 1“. Да бъда духовен брат с такъв човек за мен е голяма чест и радост“, добави Цонев. Той разкри, че въпреки че е имал здравословни проблеми, Джон Лоутън идва през 2019 г. в Тутракан и се качва на сцената, за да пее на „Джулай морнинг“. Тогава е и последната среща между рок легендата и Кметъла.

„Беше мил жест, когато семейството му – съпругата му Ирис и двете му деца Натали и Патрик – разпръснаха през 2022 г. праха му край Камен бряг. Така Джон завинаги остава тук. Това е нещо нечувано – звезда от такава величина да поиска след смъртта си прахът му да бъде разпръснат в България. Джон толкова много обичаше България“, коментира Цонко Цонев.

„Джон не делеше хората по етноси. Водил съм го в ромския квартал „Хаджи Димитър“ в Каварна. Ходил е и в село Българево при гагаузите. И там сме празнували с него. Той харесваше всички българи и беше много сърдечен. Ще го запомня с тази топлота“, каза пред БТА Цонко Цонев.

Джон Лоутън е роден на 11 юли 1946 г. в британския град Халифакс. Музикалната му кариера започва в началото на 60-те години на ХХ век с групата The Deans в Норт Шийлдс, Великобритания. През 1969 г. се премества да живее за известно време във Федерална република Германия и става вокалист на рок група Lucifer's Friend, с която записва девет албума. В началото на 70-те години на ХХ век е част и от групата Les Humphries Singers, с която има над 20 албума и участва в конкурса „Евровизия“ през 1976 г. Той е вокалист на британската група Uriah Heep от 1976 г. до 1979 г., с която записва четири албума. Легендарният британски рок певец е удостоен със званието „Почетен гражданин на Бургас“ през 2009 г.